Master class Sky Awards : Nicolas Nkoulou dévoile ses talents de chef de cuisine

Le footballeur international camerounais, Nicolas Nkoulou, s’est reconverti en chef de cuisine le temps de ses vacances au Cameroun. Le champion d’Afrique à la Can 2017 au Gabon était hier 13 juin à Yaoundé, au lieu-dit Jys Garden, aux côtés des apprenants et encadrants du master class art culinaire et design alimentaire dans le cadre des activités de formation de courte durée de cet événement qui promeut l’architecture d’intérieur. Au même moment qu’il se dévoile, le footballeur se révèle dans le métier.



Des applaudissements retentissent à Jys Garden au quartier Odza dans l’arrondissement de Yaoundé 4, hier 13 juin 2025. Des apprenants et encadrants du master class art culinaire et design alimentaire félicitent Nicolas Nkoulou qui vient de réaliser une magnifique entrée et un dessert copieux, prêts à être servis. En concoctant une quiche lorraine (ou quiche au poulet) et des verrines aux fruits de saison, notamment de pastèque, de mangue et de papaye, le footballeur professionnel a démontré qu’il a du talent dans l’art culinaire.



Aidé par un chef de cuisine expérimenté, il a fait le choisir des produits qui ont servi à réaliser ses plats ; il a expérimenté l’organisation en cuisine : le travail en équipe pour fournir divers plats à la clientèle, en respectant les normes d'hygiène et de qualité ; la création de nouvelles recettes et préparer des plats complexes pour satisfaire une large clientèle ; la gestion de la cadence de travail et la répartition des tâches entre les membres de l'équipe. Il rivalise de dextérité et de précision avec la présidente du comité d’organisation et déléguée générale de Sky Awards, l’architecte d'intérieur certifiée Léonie Bwemba, qui a également apprêté les verrines aux fruits de saison.



Les deux ont juste voulu apporter leurs encouragements et leurs soutiens aux apprenants de la master class pensée par l’épouse du footballeur, Déborah Nkoulou ; et coordonner par la promotrice du centre de formation professionnelle Shak’a implanté à Ebolowa (région du Sud), Shakira Nkoussee Ndongo. La présidente, le couple Nkoulou, et les invités s’installent sur une table « décorée dans les règles de l’art et surtout en respectant l’architecture d’intérieur et du design alimentaire ».



Le menu (entrée, plat chaud et dessert) réalisé est présenté par ces apprenants qui n’ont pourtant embrassé la phase de perfectionnement de la profession en art culinaire que le 6 juin dernier. La charge de présentation revient à l’apprenante Sandrine Ngo Biyong. C’est une entrée avec une salade César et une quiche lorraine ; un plat chaud avec un steak cordon bleu ; et le dessert avec des verrines aux fruits de saison. Ils s’en sortent avec une très bonne note de tous ceux qui ont dégusté le menu proposé.



Réactions



Nicolas Nkoulou : « je soutiens l’initiative Sky Awards, porteuse de vision future »



Dès le premier instant que j'ai eu vent de cet événement, je me suis prêté avec beaucoup d'engouement et surtout beaucoup d'engagements. Parce qu'il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit que ce pays m'a tout donné. Fort de cela, je me suis résolu à réfléchir à comment je pouvais lui retourner l’ascenseur. Le challenge était donc de me lâcher sans condition et sans lésiner sur aucune énergie. Mon soutien à la première édition des Sky Awards est l’un des défis que je me suis assigné ; et partant une manière efficace de soutenir cette jeunesse qui a pleine de volonté et qui veut se former aux métiers. Naturellement, je soutiens l’initiative de cette grande dame (Léonie Bwemba, ndlr) qui pour moi est louable et porteuse de vision future. Nous espérons qu'à partir de ce départ, nous aurons encore de meilleures échéances futures.







Léonie Bwemba : « merci à Nicolas NKoulou qui a financé cette masterclass culinaire »



L'ambiance est parfaite parce que depuis le 6 juin dernier qu'on a lancé ces formations-là, il y a eu beaucoup d'engouement. Je suis ravie de voir des enfants qui veulent apprendre, des enfants qui veulent se former et des enfants qui veulent nous faire profiter du design culinaire camerounais et européen. Je suis satisfaite de cette masterclass qui a été originellement initiée par Deborah Nkoulou. En réalité, ça a été son concept, ça a été son initiative et donc nous avons jumelé dans les 5 masterclass que nous avons délivrées à ces enfants pour leur permettre aujourd'hui d'avoir un certificat de formation professionnelle signé par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakari. Et sous le parrainage du ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassilékin III. Nous sommes rendus aujourd'hui à la réalité. Nous touchons du doigt les masterclass. Et de l'autre côté, vous savez qu'il y a Art et Design à l'Institut à bastos. Nous avons aussi à Nsimeyong les formations sur les finitions du mobilier et nous avons également sur le mur de la mairie de Yaoundé 2, les formations d'art et du design de la rue. Ensuite, on a la dernière formation qui est sur les technologies du numérique et du digital parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire d'architecture d'intérieur ni d'artisanat sans le numérique et le digital, notamment l'intelligence artificielle. Donc, nous remercions tous nos partenaires vraiment qui ont œuvré pour que ces masterclass se tiennent et pour que cet événement se tienne. Merci à Nicolas NKoulou qui a financé cette masterclass culinaire et du design alimentaire. Je suis ravie d'être au Jys garden moi-même pour toucher du doigt et pour goûter aux plats de ces jeunes.







Shakira Nkoussee Ndongo : « c’est une belle opportunité qui leur a été offerte et ils ont su la saisir »

Débutée le 6 juin dernier, la formation en art culinaire et design alimentaire se déroule super bien ici au Jys garden de Déborah Nkoulou. Nous avons des encadreurs rompus à la tâche et les apprenants assidus qui ont soif d’apprendre. C’est une belle opportunité qui leur a été offerte et ils ont su la saisir. Depuis le début, on a commencé par leur montrer des principes et règles dans un établissement touristique (hôtel, restaurant, lieux de buffets, entre autres) : notamment comment réussir une mise en place, décorer les plats, comment présenter et servir le menu. Ensuite, on a suivi avec la mise en place en cuisine puis en pâtisserie. Et jusqu'ici, on a déjà réalisé pas mal de menus. Et je vous assure que ces enfants nous ont surpris parce qu'ils sont très aptes sur le terrain. Nos apprenants ont travaillé dans de très belles conditions et nous sommes sereins quant à leur avenir dans le métier d’art culinaire et de design alimentaire.