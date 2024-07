Scandale foncier à Bastos : L'Etat du Cameroun risque gros dans une affaire impliquant Chantal Biya :: CAMEROON

Le Cameroun risque de se retrouver dans une impasse financière majeure à cause d'une opération foncière douteuse impliquant la première dame, Chantal Biya, et le ministre des domaines et du cadastre, Henri Eyebe Ayissi.

Un terrain de 9 hectares arraché à BAT Cameroun

Selon des révélations récentes, une opération foncière "mafieuse" orchestrée par des pontes du régime camerounais a permis de déposséder la société BAT Cameroun de son terrain de 9 hectares situé à Bastos, un quartier huppé de Yaoundé. Cette opération aurait bénéficié de la complicité de la première dame, Chantal Biya.

Un investissement de 660 millions d'euros menacé

Le problème ne réside pas uniquement dans l'expropriation illégale du terrain de BAT Cameroun. En effet, la société était en train de négocier un investissement massif de 660 millions d'euros (environ 400 milliards de FCFA) sur ce terrain, avec le soutien de l'ambassade de Grande-Bretagne au Cameroun. Cet investissement aurait permis la création de 3 000 à 6 000 emplois.

L'Etat du Cameroun pourrait être poursuivi

Face à cette situation, l'ambassade de Grande-Bretagne s'est montrée vivement préoccupée par la tournure des événements. L'Etat du Cameroun pourrait se retrouver poursuivi en justice par BAT Cameroun pour rupture de contrat et violation des droits de propriété. Les conséquences financières d'une telle action pourraient être lourdes pour le pays.

Un appel à la transparence et à la justice

Cette affaire met en lumière la gestion catastrophique du foncier au Cameroun sous la houlette du ministre Henri Eyebe Ayissi. Les populations camerounaises réclament une gestion transparente et équitable du foncier, ainsi que des sanctions exemplaires pour les responsables de cette opération illégale.

L'avenir de cet investissement crucial pour le Cameroun reste incertain, et l'Etat risque de payer cher les agissements de certains individus.