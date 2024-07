CAMEROUN :: L'ÉQUILIBRE RÉGIONAL : MYTHE OU RÉALITÉ ? REPENSER UN SYSTÈME DISCRIMINATOIRE :: CAMEROON

L'idée de l'équilibre régional, souvent brandie comme un principe d'équité et de justice sociale au Cameroun, est de plus en plus remise en question. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer ce système, considéré par certains comme une escroquerie politique qui brime les compétences et encourage la médiocrité.

Un système discriminatoire qui freine l'excellence

L'équilibre régional, censé garantir une représentation proportionnelle des différentes régions du pays dans les institutions publiques et les grandes écoles, est souvent décrié pour ses effets pervers. En effet, en privilégiant l'origine géographique au mérite, ce système entrave l'accès des plus compétents aux postes de responsabilité et aux formations d'excellence.

Une insulte aux capacités des camerounais

Maintenir l'équilibre régional dans sa forme actuelle est perçu comme une insulte aux capacités des ressortissants de certaines régions. Juger de leurs aptitudes et de leur potentiel en se basant uniquement sur leur origine géographique est non seulement discriminatoire mais également contre-productif pour le développement du pays.

Un système inapplicable dans un pays aux multiples identités

L'application de l'équilibre régional dans un pays comme le Cameroun, caractérisé par une diversité ethnique et culturelle immense, pose des défis majeurs. Comment garantir une représentation équitable de plus de 250 ethnies dans un concours de 10 places, par exemple ? Comment trancher entre les différentes ethnies d'une même région pour attribuer une place supposée équitable ?

Repenser l'équilibre régional pour un Cameroun plus juste

L'équilibre régional, dans sa forme actuelle, apparaît comme une notion obsolète et inadaptée aux réalités du Cameroun moderne. Il est urgent de repenser ce système pour qu'il ne soit plus synonyme de discrimination et de médiocrité. La promotion du mérite, de l'excellence et de l'égalité des chances doit être le fer de lance d'une société camerounaise plus juste et plus prospère.

Au-delà de l'équilibre régional, il est nécessaire de s'attaquer aux racines des inégalités qui persistent dans le pays, notamment en matière d'accès à l'éducation et aux services de base. Investir dans le capital humain et promouvoir une culture du mérite sont des pistes essentielles pour bâtir un Cameroun où chacun a sa chance de réussir, quelle que soit son origine.