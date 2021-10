MONDE ENTIER :: Présentation de la 8e journée de LaLiga Santander : Atlético de Madrid vs FC Barcelona est l’affiche :: WORLD

Les premières rencontres de LaLiga Santander du mois d’octobre auront lieu ce week-end, avec quelques belles affiches au programme. Le match qui retiendra toute l’attention sera celui entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelona prévu samedi.

Ce week-end débutera vendredi avec un derby basque, l’Athletic Club accueillant le D. Alavés à Bilbao. Les supporters étant de retour dans les stades, les derbys retrouvent leur saveur d’antan et ce sera le cas à San Mamés. Le chouchou local Iñaki Williams pourrait également battre un record, celui du plus grand nombre de matches consécutifs disputés dans l’élite du football espagnol. Il pourrait vivre son 203e match consécutif de Liga ce week-end.

Samedi après-midi, Radamel Falcao voudra atteindre le total de quatre buts en quatre rencontres pour le Rayo Vallecano. Le promu excelle en ce début de saison et reste sur trois victoires consécutives avec un but du Colombien à chaque fois. Mais ce ne sera pas simple sur le terrain du CA Osasuna, un déplacement toujours compliqué même si le Rayo Vallecano est très confiant en ce moment.

Quelques rencontres de milieu de tableau suivront : le RCD Mallorca accueillera Levante UD et Cádiz CF vs Valencia CF aura lieu à l’Estadio Nuevo Mirandilla. Ces quatre équipes n’ont pas connu la victoire ces dernières semaines, elles voudront donc prendre trois points ce week-end.

Ensuite, ce sera le grand choc samedi soir à 21 heures : Atlético de Madrid vs FC Barcelona à l’Estadio Wanda Metropolitano. La victoire 1-0 de l’Atleti contre les Catalans la saison dernière grâce à un but de Yannick Carrasco leur avait permis de se lancer vers la conquête du titre en LaLiga Santander. Les hommes de Diego Simeone vont espérer vivre un bonheur identique ce week-end et Antoine Griezmann pourrait être le facteur X contre ses anciens coéquipiers, d’autant plus qu’il vient de marquer son premier but pour l’Atleti depuis son retour. Mais le Barça aura aussi ses armes, pouvant notamment compter sur le retour d’Ansu Fati qui a marqué après quelques minutes sur le terrain. Cette affiche promet vraiment et pourrait être importante dans la course au titre.

Cinq autres rencontres suivront dimanche, avec Elche CF vs RC Celta pour débuter. L’entraîneur des Franjiverdes Fran Escribá va défier son ancien club. La bataille tactique s’annonce intéressante, ces deux équipes proposant des schémas uniques cette saison.

A 16h15, le Real Madrid, leader de LaLiga, se déplacera sur le terrain du RCD Espanyol. Ayant remporté 15 des 16 derniers matches face au club catalan, Los Blancos pourraient se relancer après leur déconvenue européenne. Par ailleurs, la star offensive de l’Espanyol Raul De Tomas retrouvera son club d’enfance.

Deux matches débuteront à 18h30, avec Getafe CF vs Real Sociedad et Villarreal CF vs Real Betis. Getafe, connu comme Los Azulones, voudra enfin prendre un point après avoir enchaîné sept défaites en sept journées. Ils défieront la Real Sociedad, une équipe plombée par les blessures mais qui reste performante. Du côté de la côte est, le Sous-Marin Jaune retrouvera les Verdiblancos pour une affiche entre européens. La profondeur des effectifs pourrait être importante et l’international algérien Aïssa Mandi sera attendu face à son ancien club.

Le dernier match de cette journée sera un derby régional. Dimanche soir, l’Andalousie sera en ébullition avec Granada CF face au Sevilla FC. Granada est toujours en quête de la première victoire de l’ère Robert Moreno. La saison dernière, ils avaient battu Sevilla 1-0 et pourront s’appuyer sur ces bons souvenirs pour préparer ce derby.

Regardez LaLiga Santander en direct ce week-end sur [LOCAL BROADCASTER].