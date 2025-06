CAMEROUN :: Transfert : L’AS Monaco s’intéresse à André Onana, Manchester United pense à Carnesecchi :: CAMEROON

L’AS Monaco explore actuellement une piste ambitieuse sur le marché des transferts en s'intéressant au gardien camerounais André Onana. Le portier de Manchester United, arrivé en Angleterre après un passage remarqué à l’Inter Milan, pourrait faire l’objet d’un mouvement cet été, et le club de la Principauté cherche à se positionner en cas d’ouverture.

Selon plusieurs sources proches du dossier, des renseignements ont été pris auprès de l’entourage du joueur et de son club. Si l’opération reste encore incertaine, l’intérêt monégasque est bien réel, et s’inscrit dans une volonté de renforcer un poste clé en prévision d’objectifs européens. Onana, connu pour son jeu au pied, son explosivité et son expérience au plus haut niveau, correspond au profil recherché par les dirigeants de Monaco.

Du côté de Manchester United, la situation reste ouverte mais conditionnée par le déroulement du mercato. Le club anglais étudie déjà des alternatives au cas où Onana venait à quitter Old Trafford. Le nom de Marco Carnesecchi, actuel gardien de l’Atalanta Bergame, figure en bonne place parmi les options envisagées. Le jeune international italien, auteur d’une saison solide en Serie A, incarne l’avenir et représente un choix stratégique pour les Red Devils.

Le dossier Onana suscite l’attention à plusieurs niveaux, tant du côté de la Ligue 1 que de la Premier League. Le joueur camerounais, toujours titulaire avec les Lions Indomptables, reste une figure médiatique du football africain. Un retour en Ligue 1, où il n’a encore jamais évolué, pourrait représenter une opportunité intéressante pour relancer sa dynamique après une saison en demi-teinte sur le plan collectif avec Manchester.

La fenêtre estivale s’annonce donc mouvementée pour les clubs européens à la recherche de stabilité dans les cages. L’AS Monaco, qui vise un retour en compétition européenne, entend prendre les devants et se renforcer avec des joueurs d’expérience. Quant à Manchester United, l’équilibre entre expérience et jeunesse pourrait définir les grandes lignes de son mercato 2025.

Pour l’heure, aucun accord n’a été conclu, mais le simple fait que Monaco se renseigne sur André Onana confirme que le joueur reste très convoité. Les prochaines semaines seront décisives dans ce jeu d’équilibres où chaque décision peut redessiner la hiérarchie des gardiens en Europe.