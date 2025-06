CAMEROUN :: Samuel Eto'o et la Fecafoot : Vérité des audits et guerre politique expliquées :: CAMEROON

Le feu médiatique autour de Samuel Eto'o et la gestion de la Fédération Camerounaise de Football révèle moins un scandale financier qu’un conflit politique à haute intensité. Les accusations récentes de détournement via un compte personnel du président de la Fecafoot se heurtent à une réalité comptable implacable : les audits internes menés de 2023 à 2025 n’ont détecté aucune anomalie.

L’affaire puise ses racines dans un virement russe de 455 056€ reçu en 2023 pour un match amical contre le Cameroun. Face au blocus financier international contre la Russie, ce paiement transitant par la Qatar National Bank vers un compte personnel de Samuel Eto'o constituait une solution technique validée contractuellement. Loin d’être occultés, ces fonds ont intégralement rejoint les caisses de la Fecafoot sous 30 jours, comme en attestent les traçabilités vérifiées par les contrôleurs internationaux.

Les audits consécutifs ont méthodiquement écarté tout soupçon de détournement de fonds. Les observateurs indépendants et services financiers ont reconstitué l’emploi des sommes russes : primes des joueurs, rémunérations du staff technique, et frais logistiques complets pour le déplacement. Le budget 2025 de la fédération publié ouvertement 7,9 milliards FCFA bien que critiqué sur certains postes, ne présente aucun lien avec cette transaction exceptionnelle.

Sur le plan éthique, le comité exécutif de la Fecafoot a entériné la procédure d’urgence lors de sa session du 29 septembre 2023, la reconnaissant conforme à l’article 13 de son règlement. Cette pratique trouve d’ailleurs des précédents acceptés par la FIFA dans des contextes géopolitiques complexes, notamment au Qatar et aux Émirats Arabes Unis lorsque les canaux bancaires traditionnels sont paralysés.

La résurgence soudaine des accusations en juin 2025, à six mois précis des élections Fecafoot, dévoile une stratégie de déstabilisation. Des candidats potentiels instrumentalisent ce dossier technique pour éroder la crédibilité d’Eto’o, passant sous silence les avancées majeures obtenues sous sa présidence : augmentation de 40% du budget fédéral grâce à des partenariats comme MTN et Guinness, et qualifications historiques des sélections jeunes en Coupe d’Afrique des Nations.

Si la méthode employée brise effectivement les schémas bureaucratiques conventionnels, l’absence totale de preuves de malversation transforme cette polémique en procès politique. La trajectoire de la Fecafoot depuis 2021 démontre pourtant une amélioration tangible de la transparence financière et des résultats sportifs des progrès désormais menacés par des calculs électoralistes.