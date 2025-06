FRANCE :: Qui réalise des performances supérieures aux attentes du Paris Saint-Germain ?

Le Paris Saint-Germain entame la saison 2024–2025 sur un bilan mitigé de l’exercice précédent. Champion de France 2024, le club parisien avait échoué en demi-finale de la Ligue des champions. Avec l’arrivée de Luis Enrique à la tête de l’équipe et le recrutement de jeunes talents, on attendait un renouveau. La dynamique collective s’est matérialisée par un quadruplé national et, in extremis, par une victoire en Ligue des champions. Dans ce contexte, plusieurs Parisiens se sont révélés au-delà des pronostics. Nous en détaillons quelques-uns.

Désiré Doué, la révélation inattendue

Arrivé l’été 2024 de Rennes contre 50 M€, Désiré Doué a été l’une des plus grandes surprises de l’effectif. Déjà très suivi à Rennes, ce milieu offensif a rapidement transformé la face de l'équipe parisienne par son impact immédiat dans le jeu. En Ligue 1 il a terminé la saison 2024–2025 avec 6 buts et 6 passes décisives en 31 matchs, des statistiques très hautes pour un premier exercice complet à son âge. Mais c’est surtout en Ligue des champions que Doué s’est distingué. L’UEFA l’a élu Jeune Joueur de la Saison pour 2024–2025 après des performances majeures en phase finale, dont ses deux buts en finale remportée par le PSG.

Le groupe technique de l’UEFA souligne qu’« il a été une révélation cette saison », devenant notamment le premier adolescent à inscrire deux buts en finale de C1. Son volume de jeu et son importance grandissante ont déjà conduit Luis Enrique à le qualifier de prodige du club. Ses qualités techniques (dribble, placement) et sa maturité dans les grands matches ont largement dépassé ce qu’on pouvait anticiper d’un joueur de 19 ans, faisant de lui le véritable game-changer du PSG en fin de saison.

Bradley Barcola, l’éclosion confirmée

Bradley Barcola a lui aussi dépassé les espérances placées en lui. Arrivé de Lyon en août 2023, Barcola entame sa deuxième saison pleine au PSG en 2024–2025. Il avait déjà montré de belles promesses en tout début de saison (10 buts en 3 mois). Il termine la saison avec 21 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues, devenant le deuxième joueur le plus décisif du PSG. Ces chiffres donnent une idée de son impact global : outre ses 14 buts et 10 passes en Ligue 1 (tous deux en 34 matchs), Barcola a continué à progresser en coupes nationales et en C1.

C'est pourquoi plusieurs sites d’actualité, d’analyses et de paris foot évoquent déjà son ascension fulgurante. Il y a de quoi, lévolution tactique de Barcola a été remarquable : initialement un pur finisseur, il est devenu un aili­er complet, pouvant casser les lignes et servir ses coéquipiers. L’entraîneur s’en est montré satisfait, comme lorsque Luis Enrique l’a fait entrer en finale de C1 à la place de Doué : Barcola y a été passeur sur un but (5-0 final) et a failli marquer lui‑même après une feinte de corps. Au bilan, il a gagné la confiance du staff comme de l’équipe. Au total, son rendement en 2024–2025 a été bien au-delà de ce qu’on aurait cru pour un jeune attaquant encore en développement : il finit meilleur passeur de l’équipe (19 offrandes) et deuxième meilleur buteur derrière Dembélé.

Ousmane Dembélé, le leader retrouvé

Au rayon des joueurs ayant brillamment dépassé leur objectif, figure Ousmane Dembélé. S’il est déjà une star attendue, son renouveau dans la capitale a été plus spectaculaire qu’anticipé. La saison 2024–2025, il l’a abordée en défi, bien décidé à prouver son statut. Le résultat est éclatant : il est meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations. Ce total le place devant le second meilleur, Mason Greenwood, et avec un excellent ratio de 0,72 but par match. Au-delà des chiffres, Dembélé a surtout été le leader offensif sur qui s’appuient les ambitions du PSG.

Ses performances en Ligue des champions ont aussi été fabuleuses. L’UEFA l’a récompensé en le nommant Joueur de la Saison de la C1 2024–2025, après qu’il ait marqué 8 buts et délivré 6 passes en 15 matchs européens. La presse européenne note d’ailleurs qu’en finale il a orienté le jeu parisien et gardé une présence constante jusqu’au bout. Il a non seulement dépassé ses propres statistiques habituelles (il n’avait jamais dépassé 10 buts en L1 auparavant), mais il a aussi dynamisé le collectif.