CENTRAFRIQUE :: Le Président Touadéra bénéficie d’un logement HLM en France. :: CENTRAL AFRICAN

On apprend que le président africain, qui a longtemps séjourné dans le Nord de la France, bénéficiait encore en janvier 2021 d’un logement HLM à Villeneuve d’Ascq

Les relations entre la France et la RCA se sont dégradées au fil du rapprochement avec la fédération de Russie et l’implication du groupe paramilitaire russe PMC Wagner sur le terrain au point que le Président Macron lui-même ait dénoncé il y a quelques mois les « discours anti-français » cautionnés ou alimentés par certains cadres du régime centrafricain. Dans ce contexte de tensions diplomatiques et malgré son statut de chef d’Etat en fonction, on apprend que le Président centrafricain bénéficierait depuis plusieurs années d’une habitation à loyer modéré (HLM) et d’aides personnelles au logement (APL) en France pour sa résidence de Villeneuve d’Ascq en région Hauts-de-France.

Le Président Touadéra occuperait un logement HLM depuis plusieurs années à Villeneuve d’Ascq avec sa seconde épouse Brigitte Tina-Marguerite (née Guessa-Babet) et leurs trois enfants. Ce logement social est géré par la société coopérative d’HLM Habitat du Nord comme l’atteste cette copie de l’avis d’échéance de loyer datant du mois de Janvier 2021. Il est clairement mentionné sur cet avis d’échéance « qu’à partir du 1.01.2021, les APL seront calculées sur les 12 derniers mois connus. Le montant de l’APL sera ajusté tous les trois (3) mois pour correspondre de façon juste à votre situation actuelle… »

Ainsi, depuis sa prise de fonction en 2016 et malgré son statut de chef d’Etat, le Président Touadéra n’aurait manifestement jamais renoncé à bénéficier à ce logement social tout en continuant de percevoir des aides au logement en France, prestations pourtant réservées aux plus démunis

On comprend mieux l’intérêt que le président centrafricain porte aux logements sociaux dans son pays. Touadera avait inauguré, le 30 novembre 2018 à Sakaï à l’ouest deBangui, 100 appartements financés. Lesquels avaient été financés par le Royaume du Maroc?