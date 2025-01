Liberté d'expression et responsabilité : Les défis des médias camerounais face à la crise :: CAMEROON

Les médias camerounais sont aujourd'hui au cœur d'un débat intense sur la liberté d'expression et la responsabilité. Dans l'émission ON REFAIT LA PRESSE sur Cam 10 télévision, plusieurs intervenants ont exprimé leurs points de vue sur le rôle du Conseil National de la Communication (CNC) et les défis auxquels font face les citoyens et les médias.

Hector Abia, l'un des panélistes, a souligné que les Camerounais se sentent étouffés. Bien que le CNC remplisse l'un de ses rôles, ses actions sont perçues comme du saupoudrage. Il explique que si des personnes bien éduquées et instruites montent sur les plateaux pour exprimer leurs idées de manière structurée et scientifique, mais que d'un autre côté, on leur dit que tout va bien alors qu'ils n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois, cela peut provoquer une explosion de frustration.

Joël Eleme, un autre intervenant, a reconnu que la décision du CNC est salutaire. Il a insisté sur le fait qu'il serait de mauvaise foi de ne pas reconnaître les efforts du CNC. Le président du CNC demande simplement que la liberté d'expression soit pratiquée de manière républicaine et responsable. Cela signifie que tout en exprimant leurs opinions, les panélistes et les médias doivent garder à l'esprit les principes de la république et la nécessité de maintenir un débat constructif.

Christelle Karine Beyebe a quant à elle abordé la tendance des panélistes à accuser le Rdpc de tous les maux. Elle a donné l'exemple des coupures d'électricité qui affectent tout le pays. Elle a souligné que les membres du Rdpc vivent les mêmes réalités que les autres citoyens et ne sont pas épargnés par ces problèmes. Cela montre que les défis auxquels fait face le Cameroun sont systémiques et ne peuvent être attribués à un seul parti ou groupe.

Ces discussions mettent en lumière les tensions entre la liberté d'expression et la responsabilité dans les médias camerounais. D'un côté, il y a un besoin urgent pour les citoyens de s'exprimer librement sur les problèmes qui les affectent, comme les retards de salaire et les coupures d'électricité. De l'autre, il y a une nécessité pour les médias et les panélistes de maintenir un débat respectueux et constructif.

Le rôle du CNC est donc crucial dans ce contexte. Il doit s'assurer que les médias jouent leur rôle de manière responsable tout en permettant aux citoyens de s'exprimer. Cela nécessite un équilibre délicat entre la régulation et la promotion de la liberté d'expression.

En conclusion, les médias camerounais sont à un carrefour important. Ils doivent naviguer entre la nécessité de permettre aux citoyens de s'exprimer librement et la responsabilité de maintenir un débat public respectueux et constructif. Le CNC, en tant que régulateur, a un rôle clé à jouer dans cet équilibre. Les interventions dans l'émission ON REFAIT LA PRESSE montrent que ce débat est loin d'être terminé et qu'il continuera à façonner l'avenir des médias au Cameroun.