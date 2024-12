CAMEROUN :: Veille sécuritaire et fin d’année : Atanga Nji menace, Dion Ngute rassure. :: CAMEROON

Le Premier ministre chef du gouvernement un conseil de cabinet au cours duquel le principal point à l’ordre du jour était les fêtes de fin d’année. Cependant que le ministre de l’administration territoriale a tenu la 2e conférence semestrielle des gouverneurs des Régions.

En ce 23 Décembre 2024, la préoccupation des citoyens se fixe sur les Fêtes de fin d’année. C’était d’ailleurs le point essentiel à l’ordre du jour du conseil de cabinet présidé par le premier ministre Dion Ngute à Yaoundé, la capitale politique et siège des institutions du Cameroun. Le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune parle de «Sérénité assurée ». Le Conseil de cabinet présidé hier 19 décembre par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute a évalué la situation générale dans le but de permettre aux citoyens de célébrer dans le calme. Ainsi, des mesures de sécurité spéciales ont été prescrites pour protéger les personnes et les biens, ainsi que des actions pour garantir l’approvisionnement des marchés durant cette période.

D’autre part, la Seconde Conférence Semestrielle des Gouverneurs de Régions, pour assurer l’ordre public, la paix et la sécurité sur l’ensemble du triangle national, s’est achevée hier à Yaoundé. Le Journal Sans Détour paraissant à Yaoundé estime que « Paul Atanga Nji prescrit une veille sécuritaire accrue et permanente sur l’étendue du territoire ». Cette recommandation forte a été formulée aux 10 gouverneurs de régions, par le ministre de l’Administration territoriale, lors de la seconde semestrielle des gouverneurs qui s’est tenue du 18 au 19 décembre 2024, à Yaoundé. Elle devra s’opérationnaliser avant, pendant et au-delà des fêtes de fin d’année, jusqu’à la présidentielle prochaine

Le quotidien La Nouvelle Expression paraissant à Douala, la capitale économique du Cameroun choisit un autre angle de traitement ce cette actualité pour dire que « Paul Atanga Nji menace Kamto et Me Nkom ». Le ministre de l’Administration territoriale a saisi l’occasion de la conférence des gouverneurs pour plutôt accuser l’homme politique et l’avocate d’être les fauteurs de troubles au Cameroun. Il recommande par ailleurs aux gouverneurs de mettre un accent sur la surveillance des activités des partis politiques et des Ong.