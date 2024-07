Hilaire Sopie honoré à Hambourg en Allemagne :: GERMANY

Hilaire Sopie vient d’être récompensé par le comité TOP SUCCESS AWARD à Hambourg. Nous connaissons le nom d’Hilaire Sopie, un homme dont la renommée a traversé les frontières. Ses prix, remportés dans divers pays, témoignent de la diversité de son talent : meilleur producteur, meilleur reporter photographe, excellence journalistique, et surtout, le prix de l’Homme. Ici, l’Homme désigne l’être humble, modeste et charismatique qui se révèle à travers ses œuvres.

Par ses créations, nous observons l’évolution de la culture dans notre diaspora, dont il est devenu une figure incontournable. Chaque année on le voit proposer sur la scène une palette de tons variés et profonds. Dans la diaspora, Hilaire est respecté, parce qu’il incarne un parcours admirable. Il encourage chaque artiste à persévérer, même lorsque les débuts sont difficiles. Il m’a lui-même prodigué des conseils et apporté son soutien inconditionnel. Son humanisme ardent se manifeste particulièrement envers la jeunesse débutante, il fait figure et il fait écho de l’homme de culture de notre époque, dont il est la digne relève des époques passées.

Un prix à Hambourg vient couronner ses prouesses, une reconnaissance méritée dans une ville où la culture est scrutée avec rigueur et affection. Hambourg ne donne pas ses prix à la légère, car elle exige de nombreuses preuves après une observation minutieuse de l’artiste ou du personnage. Le comité Top Succès Award a également récompensé Eric Christian Nya de la CRTV, non seulement pour ses compétences indiscutables, mais aussi pour l’importance qu’il occupe dans la culture camerounaise. Eric Nya est au Cameroun ce qu’Hilaire est en Europe : deux figures marquantes du journalisme lyrique et de l’essor de l’art chanté.

Et depuis nous le disons personne ne les a contestées. Revenons sur Hilaire Sopie. Hilaire Sopie, aujourd’hui journaliste photographe, a choisi de retourner sur les bancs de l’école supérieur du journalisme à Paris, c’était pour parfaire son métier. Cette conviction l’a mené à maîtriser son art et à le transmettre à ceux qui n’en auraient pas eu l’opportunité. Il y a quelques mois, il a fait une sortie triomphale. C’est cela être convaincu de sa vocation, de son art, de son métier. Il est avec Eric Christian, au top de leur métier. Voilà pourquoi la ville de Hambourg a reconnu ces deux hommes, deux Camerounais, deux journalistes.

À Paris, où il est basé, Hilaire Sopie est considéré comme un futurologue de la culture. Il sait tracer les chemins de l’avenir, peignant les portraits des artistes et des personnalités pour révéler leur potentiel futur. Fortement impressionné par la musique et l’écriture, il aspire à écrire l’histoire de sa vie artistique et journalistique, afin de partager ses anecdotes, son apport à la culture et à l’art moderne pour en conserver la vitalité. Le prix de Hambourg, un honneur pur et mérité, symbolise une reconnaissance puissante et constructive qui donne le courage à tous de progresser non seulement dans la vie mais surtout dans son métier. Nous saluons Hilaire, qui continue d’illuminer la scène de ses lumières et de préserver la mémoire présente, tel un historien de l’instant.