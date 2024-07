ESPAGNE :: LAMINE YAMAL LE NOUVEAU LIONEL MESSI ? :: SPAIN

Dans le monde du football, il est est souvent très intéressant d’offrir rapidement la chance aux jeunes talents. C’est une pratique courante en Occident, comme nous avons pu l’observer avec des équipes telles que la France, qui n’a pas hésité à lancer Mbappé très tôt sur la scène internationale. Le Portugal a suivi cette voie en 2016, et désormais, c’est l’Espagne qui mise sur Lamine Yamal. Lorsqu’ils possèdent un talent inné, ces jeunes joueurs sont prêts à émerveiller le monde par leur génie naissant, souvent guidés par une main divine.

Souvenons-nous de légendes telles que Pelé, Maradona ou encore notre Eto’o Fils, découvert grâce à Claude Leroy en 1998. Cette opportunité a permis à notre goaleador de gagner en confiance et de travailler avec acharnement, jusqu’à son éclosion en 2000. Song aurait pu offrir cette chance au jeune Djengoué. Dans nos contrées, le concept du droit d’aînesse pèse encore lourd, même lorsqu’il n’est pas justifié, ce qui perpétue notre dépendance devant les vieux. Hier, nous avons vu un jeune de seulement 16 ans briller sur le terrain, Lamine Yamal a posé de sérieux ennuis à toute une équipe comme celle de France avec Mbappé sur le terrain, grâce à sa passion et sa liberté de jeu. Aligné dès le début de cet Euro, Lamine Yamal a rapidement conquis le cœur du public européen.

À seulement 16 ans, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro. Lorsque ce jeune joue, il a des passes précises et se révèle pratiquement insaisissable sur le terrain. Un prodige, gaucher mais qui joue aisément des deux pieds. Il est né dans la banlieue de Barcelone et formé à la prestigieuse académie du Barça. Son talent, proche de celui de Messi, se manifeste par des accélérations fulgurantes. Né d’un père marocain et d’une mère originaire de Guinée-équatoriale, Lamine Yamal a été convoité par plusieurs nations. Pourtant, son cœur a choisi l’Espagne, par passion pour ses clubs et en raison de ses racines espagnoles profondément ancrées. Alors que l’Angleterre vient de se qualifier, la question demeure : comblera-t-il les attentes lors d’une finale continentale comme l’Euro ? Attendons de voir, car ces joueurs de génies sont des prodiges lors des finales continentales.