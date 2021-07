CAMEROUN :: Transport ferroviaire : Après la mise en service du Train express, d’autres défis à relever :: CAMEROON

Ils concernent entre autres le renouvellement du chemin de fer.

C’est fait. Le train voyageur est à nouveau sur les rails, entre Yaoundé et Douala. Deux mois après le voyage essai, le Train express a finalement débuté ses activités hier, 1er juillet 2021. La cérémonie de mise en service a été présidée par Jean Ernest Masséna Ngallé Bibéhè, ministre des Transports, conjointement avec l’inauguration des nouvelles locomotives (04) acquises par l’État.

En dehors de la route et du transport aérien, Yaoundé et Douala peuvent désormais être ralliées par rails. Le nouveau train vient ainsi relever le transport des biens et services par train ralenti depuis 2016 ce, sans compter le soulagement qu’il apporte aux populations riveraines du chemin de fer sur ce tronçon. En effet, le train semi-direct est plus proche des populations, notamment avec des arrêts effectués dans les gares d’Edéa, Messondo, Eséka, Makak et Ngoumou. « Les heures indiquées sont respectées. Le confort y est et il faut que Camrail fasse une sensibilisation auprès des populations pour qu’elles n’abiment pas le train. Dans l’ensemble c’est satisfaisant. Il n’y a pas de risque zéro, mais il n’y’ a rien à craindre pour l’instant. Les mesures de sécurité ont été prises », indique Tonye Tonye Omam, maire de Messondo.

Au-delà, du confort dans le nouveau train et autres commodités du voyage, beaucoup reste à faire pour le transport ferroviaire au Cameroun. La vétusté du chemin de fer sera le premier défi à relever. « Le chemin de fer est vieillissant et certaines parties du réseau ont plus de 40 ans et doivent être renouvelées. Les travaux que nous préparons sur le tronçon Douala-Yaoundé consistent au renouvellement ou changement du rail et mettre celui de 54 kg pour permettre d’avoir une grande performance. Nous allons également changer les traverses en béton et évidemment réhabiliter les ouvrages d’art qui sont sur le tronçon », explique Claude Misse Ntone, Directeur des transports ferroviaires (DTF) au ministère des Transports. Néanmoins, le train peut rouler sans danger dans la mesure où la sécurité s’adapte à la voie.

En effet, selon le DTF, les vitesses ont été réduites à 40 km/h, en attendant que le circuit soit renouvelé. Outre la durée du voyage, les tarifs du transport sont également parmi les préoccupations des populations. Le Train express effectue deux voyages par jour en raison d’un en aller et d’un autre retour, pour 4h et 45 minutes. Toutefois, en première classe, les voyageurs devront débourser 10 000 FCFA entre Douala et Yaoundé, contre 8 000 FCFA en premium. Pour un aller-retour en première classe, le ticket vaut 17 000 FCFA quand en premium il faut 14 000 FCFA.

« Ce temps de parcours va diminuer au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réhabilitation de la voie pour descendre en dessous des trois heures », rassure le ministre des Transports. Avant d’ajouter, « s’agissant de la politique tarifaire adoptée, le Gouvernement a veillé à ce qu’elle résulte du juste équilibre entre l’optimisation du déficit voyageurs et le pouvoir d’achat des usagers ».

Le nouveau service a une capacité d’environ 576 places assises et est constitué de trois voitures première classe, cinq voitures de classe premium, un fourgon générateur et une voiture bar- restaurant. Le service est donc désormais ouvert, mais nécessite d’être pérennisé, pour le plus grand bien des populations.