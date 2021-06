CAMEROUN :: Planète ponce : Les habitants du quartier Odza expriment leur ras-le-bol :: CAMEROON

Le week-end dernier, les voisins de Lady Ponce, sont sortis dans la rue pour exiger la fermeture de son espace culturel pour cause de nuisance sonore.

Depuis l’ouverture de Planète Ponce au quartier Odza, à Yaoundé, les habitants n’ont cessé de se plaindre des nuisances sonores. Le weekend dernier, a été l’eau qui a débordé le vase. Car, cette fois, les voisins de l’espace de détente de la star camerounaise Lady Ponce, sont sortis dans la rue pour manifester leur ras-le-bol. Ces derniers ont affirmé avoir perdu la paix et la tranquillité depuis l’inauguration du cabaret planète Ponce Dancing. Ils demandent donc par ailleurs que soit fermé cet espace de détente.« C’est insupportable ! Depuis l’ouverture de cet espace par Lady Ponce, on a plus vraiment la paix dans le quartier » ; « depuis là on n’arrive presque plus à dormir. J’ai même des enfants qui n’arrivent plus à étudier à cause des bruits qui vont de 18h à 4h, voire 5h du matin » ; « Moi j’ai 67 ans, et j’ai besoin de sommeil. Je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. Alors, est-ce que mes deniers jours je dois les sacrifier pour les intérêts d’une autre personne ? Non ! Il faut qu’on nous aide à vivre pacifiquement et paisiblement », ont déclaré certains habitants sur les antennes d’Equinoxe Tv.

Les habitants en colère ont tenu à préciser qu’il n’est pas dans leur souhait de saboter l’investissement de l’artiste Lady Ponce. Ils veulent juste retrouver le calme et la paix. La chanteuse de Bikutsi quant à elle, ne voit que de l’instrumentalisation derrière cette sortie de son voisinage. Le 7 juin dernier, elle n’a pas manqué de s’exprimer sur sa page Facebook en ces termes : « On mesure la valeur d’une personne en fonction du bruit qui fait écho à la résonnance de son nom. Quand l’on le prononce, et en fonction du nombre de ses détracteurs. Non, au fond ils ne nous détestent pas. En vérité, je vous le dis, ce sont des gens qui rêvent d’être comme vous. Des gens qui rêvent d’être à nos places, de vivre nos vies ou encore d’être en contact direct avec vous. Ce sont des gens qui maudissent Dieu de nous avoir donné, selon eux plus qu’il n’en faut.

De nous avoir donné ce qui aurait dû être à eux. En vérité, nos détracteurs sont plutôt en colère contre Dieu. Ce sont des gens extrêmement malheureux, ils souffrent et ils ont presque tout raté dans leur vie.Ils ont juste besoin d’exister à travers leurs idoles. En gros, sans le savoir nous sommes les idoles de ces gens, voir même les demi-dieux de nos détracteurs. Au contraire, nous devrions plutôt les bénir car c’est grâce à leur haine, que nos chances se multiplient. Nos détracteurs sont nos porteurs de chances. Alors bénissons toujours nos détracteurs à chaque fois que nous prions. Souhaitons-leur une longue vie, pour que nos chances se multiplient plus ».

Néanmoins, l’auteur du tube à succès « bombe atomique », compte y remédier à ces bruits dont se plaignent son entourage. Selon son service communicationnel, Lady Ponce a fait appel à des techniciens qui y travaillent actuellement. Pour rappel, Planète Ponce est un espace de détente qui compte : un cabaret live dancing, un institut de Beauté, une salle de Sport, un restaurant, et un solar system. Il reçoit régulièrement de nombreuses stars de la chanson comme Dynastie Le Tigre, Longue Longue, Ben Decca, Sandrine Nanga etc.