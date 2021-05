CAMEROUN :: Yvette Nzango Kenfack : On doit combattre la corruption dans les marchés publics :: CAMEROON

Responsable de l’association pour la promotion de l’alphabétisation et du développement social, elle présente les enjeux du séminaire sur renforcement des capacités des acteurs de ce secteur tenu du 26 au 28 mai dernier.

Vous organisez la troisième édition séminaire sur les marchés publics à l’ère de la décentralisation. Pourquoi une telle initiative à ce moment précis ?

C’est la troisième édition de cette initiative qui a commencé en 2018. C’est un pan de l’association, qui consiste à contribuer au développement économique et sociale de notre communauté. C’est une coïncidence que cet événement se déroule à un moment crucial où la communauté des marchés publics traverse des moments délicats, avec l’enquête sur les fonds alloués au COVID-19.

Comment ce séminaire va-t- il contribuer à amélioration du secteur des marchés publics ?

Notre objectif à travers ce séminaire est de renforcer les capacités des acteurs de la commande publique, de former de jeunes entrepreneurs et promouvoir le secteur des marchés publics parce que nous avons constaté le découragement de plusieurs entreprises à cause de la corruption, de certains manquements et les difficultés qu’ils rencontrent. En revanche, la commande publique à une grande enveloppe et nous ne voulons plus que les marchés publics soient attribués aux inconnus. C’est pour cette raison que nous voulons former les collectivités territoriales décentralisées et les entreprises privées afin qu’elles soient capables de proposer des offres compétitives.

Nous avons invité le ministère des Marchés publics qui a mis à notre disposition des experts, nous avons invité l’Agence de régulation des marchés publics, la direction générale des impôts et des experts qui sont venus du cabinet Owona partners, qui est notre partenaire majeur dans l’organisation et la mise en œuvre de cette activité. Il faut dire que ce cabinet nous offre des experts qualifiés qui vont nous entretenir pendant ce séminaire. Nous avons mobilisé les moyens pour que les participants sortent édifiés et compétitifs sur le marché des marchés publics au Cameroun.

Nous avons fait le constat selon lequel, les marchés publics sont entachés de plusieurs irrégularités. Comment faire pour en sortir ?

Je propose que le système en place promeuve les appels d’offre ouverts. Je pense que la difficulté majeure c’est que beaucoup d’appels d’offre sont réservés et de nombreux chefs d’entreprises se plaignent dans ce sens. On doit lutter contre la corruption dans ce secteur et renforcer les stratégies de gestion à travers l’Agence de régulation des marchés publics et la CONAC. C’est une affaire de tous, la société civile doit s’y mettre, la communauté internationale et le ministère des Marchés publics qui est la tutelle doit s’impliquer davantage. Ce qui est déjà fait doit être amélioré. Pour conclure quelle particularité de cette 3e édition ? Dans ce contexte de pandémie, nous avons prévus comme innovation, la session hybride à distance.

Certains participants à travers le Cameroun vont également être connectés au même moment que nous pour suivre cette formation. C’est l’innovation majeure de cette troisième édition. Les autres points essentiels feront l’objet des débats avec les experts venus du ministère de tutelle. Il est important aux acteurs de ce secteur de se former, de chercher la bonne information. Il y a des chances de gagner des marchés, des possibilités existent. Il faut éviter de croire qu’il faut absolument passer par un tiers pour gagner un marché. Il y a des entreprises qui font dans la légalité et réussissent.