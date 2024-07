Paul Biya sous la pluie à Paris. Deux activistes Camerounais sous les verrous à Yaoundé. :: CAMEROON

A Paris, La cérémonie d’ouverture des olympiades à laquelle Paul Biya, président du Cameroun était l’un des invités d’honneur du president Français Emmenuel Macron s’est faite sous une pluie battante.

Cependant qu’à Yaoundé, deux activistes Camerounais Ramon Cotta et Junior Ngombe sont incarcerés au Secrétariat d’Etat à la Defense SED.



Le décor de la cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 est planté par Meyomessala Hebdo, un journal du Sud Cameroun. En des termes « Paul et Chantal Biya témoins privilégiés ». Le couple présidentiel camerounais était le 26 juillet parmi les cent soixante chefs d’Etat et de gouvernement invités au défilé des 10 500 athlètes de 206 pays qui, jusqu’au 11 août, rivalisent d’adresse dans 329 épreuves sportives sur les terres de Pierre de Coubertin.



Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics parraissant à Yaoundé parle du couple Paul Biya-Emmanuel Macron en « Le bon tempo ». A l’image de l’estime réciproque entre les deux chefs d’Etat, qui se sont rencontrés vendredi dernier au Palais de l’Elysée à Paris, la coopération Cameroun-France poursuit résolument sa dynamique ascendante. Après ce tête-à-tête qui a permis de passer en revue des sujets d’intérêt commun, ils se sont rendus au bord de la Seine où le président français a ouvert officiellement les jeux de la 33e olympiade de l’ère moderne, aux côtés de leurs homologues présents et de 300 000 spectateurs.

Un autre son de cloche vient du journal Horizons Nouveaux Magazine qui juge que « Macron humilie Paul Biya à Paris ». Invité à assister à l’ouverture des olympiades en présence d’autres chefs d’Etat africains par le président français, le couple présidentiel camerounais et plusieurs autres invités de marque étaient installés en plein air sous une pluie battante…

Sur place au Pays « Le Cameroun arrête un jeune activiste après une vidéo critiquant les autorités » Pour la Radio Mondiale « Dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Junior Ngombé interpellait directement le gouvernement et l'invitait à accepter les voix dissonantes à celles des officielles, en vue de l'amélioration de la gouvernance. « Chères autorités, nous ne sommes pas vos ennemis. Les camerounais vous ont élues », avançait-il en réaction à l'interpellation de l'activiste camerounais Steve Akam au Gabon et qui a depuis été extradé sur Yaoundé”.

De même que Gabon Media Time parle de la « Fin de parcours pour Ramon Cotta et retour à son cauchemar » Pour le journal « L’activiste camerounais a été arrêté au Gabon et extradé vers le Cameroun à la demande des autorités camerounaises. Il est accusé d’activités subversives contre le président camerounais. L’extradition a été facilitée par une collaboration entre les gouvernements gabonais et camerounais »

Cette nouvelle phase de repression fait fait parler de « La bombe Ngombe » Pour le quotidien Mutations paraissant à Yaoundé, L’interpellation de ce jeune activiste, dont les actions de citoyenneté sont controversées sur les réseaux sociaux, fait grand bruit et mobilise la classe politique et la société civile.

Ces Critiques tout azimut lancées contre le régime ouvrent, sans doute, « La nouvelle saison des arrestations ». Estime Emergence un journal de Yaoundé.