Si on t’explique les Camerounaises et que tu comprends hein… :: CAMEROON

Je connais une fille que j’ai présentée à mon patron parce qu’elle m’avait demandé un stage académique, mais elle m’a laissé tomber pour aller flirter avec ce dernier (pourquoi sortir avec Jésus-Christ alors qu’il y a le Père ?). Et c’est depuis ce jour-là que j’ai compris que si on t’explique les femmes camerounaises hein…

Si on t’explique les adolescentes hein…

Je vous ai déjà parlé des adolescentes il y a exactement plus de deux ans. Et je vous avais expliqué qu’elles étaient matérialistes, qu’elles étaient calculatrices, qu’elles étaient parfois intelligentes quelques fois mais surtout qu’elles étaient exagérément opportunistes !

Les adolescentes camerounaises veulent une chose et son contraire à la fois. Elles veulent que tu sois riche comme mon ami Pierre La Paix Ndamè, et en même temps que tu sois disponible (est-ce que les hommes riches ont alors le temps ?) pour l’emmener à la foire et quelquefois aussi à la kermesse. Elles veulent que tu t’habilles comme un yorobo, et pourtant elles ne sortent qu’avec des hommes qui sont plus âgés que leur père (est-ce que les hommes de trente-huit ans baissent alors leur pantalon en public ?). Elles n’ont presque jamais le temps pour venir te faire la cuisine hein, mais quand elles arrivent chez toi elles te demandent que : « Donne-moi le mot de passe de ton téléphone », « Tu ne m’as pas encore donné l’argent de la semaine », « Est-ce que tu sais même que mon anniversaire c’est très exactement dans moins de deux semaines ? »

Si on t’explique les femmes mariées hein…

Toutes les femmes mariées trompent leur mari ! Je préfère commencer par là pour que ce soit plus clair, et pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté.

Toutes les femmes mariées ont plusieurs ndjombas. Toutes les femmes mariées ont des « sponsors ». Toutes les femmes mariées ont des « pompiers ». Toutes les femmes mariées sont satisfaites quand on les appelle « Madame » au quartier, mais est-ce que ça veut alors dire que c’est seulement leur mari qui est le vrai père de tous leurs enfants ?

Si on t’explique les femmes mariées et que tu les comprends hein, c’est que tu es fort ! Parce que ce sont des femmes qui respectent réellement leur époux, mais qui sont capables de lui mentir en le regardant droit dans les yeux ! Ce sont des femmes qui s’affichent avec lui en public même lorsque c’est un pied-plat et un vaurien. Ce sont des dames qui sont prêtes à presque tout supporter durant leur mariage, mais si tu t’amuses elles vont te quitter pour un moindre petit minguili détail de rien du tout…

Si on t’explique les filles célibataires hein…

Moi j’ai trop peur des filles célibataires. Pas parce qu’elles sont méchantes hein, mais c’est parce qu’elles ont plusieurs maris. C’est parce qu’elles flirtent généralement avec les époux des autres. C’est parce que les hommes qui sont sérieux avec elles et qui veulent sérieusement les épouser elles aussi, eh bien elles ne sont même pas capables de pouvoir les reconnaître par leurs attitudes et par leurs manières… Tsuip !

Moi j’ai un peu peur des filles célibataires parce qu’elles ont généralement plusieurs enfants avec plusieurs papas différents. Parce qu’elles sont capables d’aimer un homme de tout leur cœur, mais que cela n’atteindra jamais leur amour ni leur affection pour le franc CFA ! Et puis parce qu’elles sont toujours en train de malparler des femmes mariées dans les prêts-à-porter et dans les salons de coiffure, alors que leur propre vie est en chantier et qu’elles ont plusieurs fois raté maladroitement la locomotive du mariage.

Si on t’explique les araignées hein…

Les araignées sont aussi des filles célibataires. Mais leur niveau de cupidité dépasse pour les femmes mariées et pour les adolescentes réunies ! Puisque les araignées ne parviennent même plus à ressentir aucun sentiment pour aucun homme. Puisque les araignées dilapident tout ton argent dans le make-up et dans les fringues. Puisque les araignées veulent seulement demeurer éternellement jeunes et affriolantes, et pour cela il faut multiplier les hommes pour multiplier également les liasses de billets d’argent.

Si on t’explique les araignées cameruineuses hein ! Déjà que c’est surtout la nuit qu’on peut facilement les entr’apercevoir. Déjà qu’elles savent comment on traumatise le cœur de tous les dragueurs. Déjà qu’elles n’ont même pas de période de menstruations (ou alors qu’elles avortent à répétition). Déjà qu’elles ne marchent jamais avec aucun préservatif sur elles, qu’elles sont mal élevées pour la plupart, et que malgré leur pauvreté matérielle elles sont toujours en possession de gros téléphones, de grosses perruques, de grosses bottes, de grosses paires de poitrine, etc.

Si on t’explique les femmes camerounaises et que tu comprends hein…

Donc j’avais présenté cette fille-là à mon patron parce qu’elle m’avait demandé un stage académique, rémunéré en plus, mais elle m’a laissé tomber pour aller flirter avec ce dernier (pourquoi sortir avec les anges alors que tu connais Jésus-Christ ?). Et c’est depuis ce jour-là que hein, j’ai compris que hein, si on m’expliquait les Camerounaises et que je comprenais hein…

Si on t’explique les mères d’enfant et que tu comprends hein ! Parce que les mamans d’ici utilisent leurs grossesses comme une monnaie d’échange, et que parfois ça leur permet même d’obtenir légalement le mariage. Si on t’explique les femmes indépendantes hein ! Parce que les femmes qui travaillent ici sont trop autoritaires. Mais après elles sont les premières à se plaindre que « Woooh, je n’ai jamais eu la chance de trouver l’homme de ma vie oooh ! »

Si on te présente les femmes cougars hein, tu vas comprendre qu’elles sont mille fois plus nombreuses au Cameroun que tu ne le pensais.

Parce que le paradoxe avec les filles camerounaises, c’est qu’elles sont à la fois ondoyantes et diverses. Elles sont à la fois prévisibles et surprenantes. Elles sont à la fois très amoureuses et surtout très matérialistes, et le pire c’est qu’elles savent également parfaitement dissimuler tout leur côté manipulateur. C’est pour ça que si je vous explique les femmes camerounaises hein, hum, je ne suis pas même pas certain que vous avez le niveau pour pouvoir les comprendre…