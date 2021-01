CAMEROUN :: Une dame gare sa Mercedes, se déshabille et stoppe des taxis :: CAMEROON

Folie ou pratiques occultes ? Quartier dit Entrée Simbock à Yaoundé, dans le VI ème Arrondissement de la capitale politique du Cameroun.

Une dame d'une trentaine d'années gare sa voiture de marque Mercedes, se déshabille complètement, et se met à stopper des taxis qu'elle sollicite pour une course.

Le chahut des badauds autour d'elle la laisse indifférente. Elle est sereine et ignore tout le monde autour d'elle. La foule accuse les sectes sataniques qui selon elle, sont les seules à soumettre une personne à tel acte insensé. " Elle remplit les conditions", peut-on entendre lancer les badauds. Une façon de dire au Cameroun, que le membre d'une loge satanique, se soumet aux humiliations du cercle mystico- philosophique et religieux. Les commentaires fusent de toutes parts : en pidgin english et en français. Mais ils laissent " l'actrice" de cette scène quasi pornographique, de marbre.

La dame stoppe désespérément les taxis, mais aucun n'ose la prendre.

Folie ou contraintes des loges sataniques qui pullulent au Cameroun et où de plus en plus de personnes adhèrent pour chercher la fortune et les honneurs, ne nous savons pas pourquoi, une jeune dame dans tous ses sens, a pris soin de garer sa voiture de luxe Mercedes, avant de se déshabiller complètement pour stopper les taxis, et ignorer royalement le monde autour d'elle.