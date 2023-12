France :: Dj Raoul Lelion Du Mix Sur La Place Parisienne Se Dévoile Enfin

C'est tout à fait vrai, la musique a besoin à la fois des musiciens et des danseurs pour prendre vie sur la scène, mais pour la faire connaître et la partager avec le public, les DJ jouent un rôle essentiel. c'est ce rôle que s'est assigné Raoul TCAKOUNTE encore appelé DJ Raoul, il est certainement l'un des meilleurs de sa génération. DJ Raoul encore appelé le maître des platines, séduit par son calme, sa sérénité et sa douceur, une âme chaleureuse, il est doté d'une bienveillance qui apaise les cœurs. Pourtant, sa passion éternelle, réside dans la musique, ce charme envoûtant qu'il crée avec ses platines, un voyage sonore envoûtant.

Les DJ ont le pouvoir de créer une expérience musicale unique, de sélectionner les morceaux qui captivent l'audience et de les entraîner dans un voyage sonore inoubliable. Leur expertise et leur sensibilité musicale contribuent à diffuser la musique et à la rendre accessible à un large public. Ils sont les véritables architectes des soirées mémorables et des moments musicaux qui marquent les esprits.

DJ Raoul est né au Cameroun, et a grandi à Douala. Il connait une enfance où les roses étaient parfois rares, mais la vie lui a appris des leçons inestimables. C'est depuis plus de deux décennies qu'il parcourt inlassablement les nuits parisiennes, toujours avec la même passion, la même détermination. Des soirées luxueuses à la limite mondaine, aux événements associatifs, que DJ Raoul s'est affirmé , de vrai nom Raoul TCHAKOUNTE, il fait partie de l'élite convoitée, acclamée chaque vendredi, chaque samedi, et même le dimanche lors des cérémonies religieuses. Sans oublier ses nombreux voyages à travers la France et l'Europe.



Retracer son histoire, c'est découvrir qu'en tant que jeune homme, DJ RAOUL animait déjà les événements scolaires dans les lycées et collèges de Douala, plongeant précocement dans le tourbillon parfois tumultueux du showbiz. Au fil des ans, à Paris et sur le vieux continent, il a su écouter les anciens et les nombreux artistes européens pour peaufiner son carnet d'adresses, élargir son réseau de contacts, le propulsant ainsi au sommet de son art.



Et puis, tout naturellement, l'infirmière royale de luxe, Claire NTOLO l'a approché pour préparer l'événement du samedi 25 mai 2024, dans les somptueux salons Hoches du 8ème arrondissement de Paris. Dès qu'il a été sollicité, le maestro des platines s'est emparé rapidement de la tâche, enchaînant réunion après réunion avec une détermination inébranlable pour relever le grand défi du 25 mai prochain.



Pour lui, la vision est limpide : faire du 25 mai une ode aux soignants, une des plus magnifiques jamais organisées en France. Conscient que tous les regards seront rivés sur lui, il n'admettra aucune erreur, sachant que cette nuit doit rayonner comme jamais on ne l'avait imaginée.

C'est d'ailleurs pour celà qu'il invite tous ses clients, toux ceux qui l'ont toujours sollicité à venir massivement faire de cette soirée du 25 mai 2024 dédiée aux soignants, un moment unique de grande convivialité.

Prenez date avec DJ TAOUL le 25 mai 2025 pour la grande soirée dédiée aux personnels soignants de toute la France.

Les Salons Hoches: 9 avenue Hoche, 75008 Paris

Pour toute information, DJ Raoul répond au +336 29 15 18 84