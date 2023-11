Colloque Sur L’entrepreneuriat A Yaoundé : Meet Écosystème Cameroun - Back To Mboa” : :: Cameroon

Le forum socio-économique baptisé MEET Écosystème Cameroun qui va mobiliser la diaspora et les acteurs institutionnels camerounais et européens, se tiendra les 15 et 16 novembre 2023 au musée national de Yaoundé, ceci dans le cadre de la clôture du cycle du projet MEET Africa 2.

L’événement est très attendu et propose un programme riche et varié. Des tables rondes pour favoriser les échanges entre les Camerounais de l’étranger et les acteurs du développement économique, administratif et socioculturel du pays, la présentation des résultats du projet MEET Africa 2, la valorisation les lauréats porteurs de projets, des expositions et pitchs pour mettre en lumière les apports des Camerounais de l’étranger au progrès du pays, des rencontre B2B et B2G avec les acteurs clés de l’entrepreneuriat au Cameroun et un cocktail pour clôturer.

Ces journées permettront de donner de la visibilité à des projets innovants portés par des entrepreneurs de la diaspora sous le regard attentif de la société civile, les entrepreneurs locaux et les acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial camerounais, tels que des incubateurs, des investisseurs, des institutions publiques, etc.

Expertise France en partenariat avec le Ministère des Relations Extérieures - MINREX, le Fonds Spécial d’Équipement d’Intervention Intercommunal - FEICOM et la GIZ, s’emploi pour réunir l’ensemble des acteurs publics et privés et tous les acteurs et experts pour la réussite de cet événement majeur.

Il est important de rappeler que le projet MEET Africa MEET Africa 2 est un projet co-financé par l’Agence Française de Développement et l’Union Européenne. C'est un projet de développement de l’entrepreneuriat des diasporas entre l’Europe et l’Afrique mis en œuvre par Expertise France, cofinancé à hauteur de 8,5 millions d’euros par l’Union européenne et l’Agence française de développement.

Depuis 2020, le projet Accompagne 140 projets d’entreprises, finance 170 projets à travers les dotations de développement et d’accélération, soit près de 1.9 million d’euros dédiés aux entrepreneurs de la diaspora.

Un engagement qui donne un souffle nouveau aux univers macro et micro-économique camerounais.

Pour en savoir plus sur l’événement suivez le https://www.meetafrica.fr/en/agenda/meet-ecosysteme-cameroun/