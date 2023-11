Belgique :: Diaspora: Medsurlink By Medicasure: Better Data, Better Healthcare :: Belgium

Nous sommes ravis d'annoncer les développements récents de Medsurlink alpha, la solution technologique d'adressage des patients vers des professionnels de santé en Afrique sub-saharienne, développée avec passion par l'équipe de Medicasure. Une Initiative de la Diaspora Camerounaise Initiée par des médecins et ingénieurs de la diaspora camerounaise, notamment basée en Belgique, Medsurlink by Medicasure vise à combler les lacunes dans l'accès aux soins de santé en connectant efficacement les patients aux professionnels de santé qualifiés. La santé passe par la donnée Medsurlink n'est pas simplement une application médicale, mais une initiative qui vise à transformer la prestation des soins de santé en Afrique. La plateforme facilite l’orientation des patients dans l’écosystème labyrinthique du pays et facilite la pratique des professionnels de la santé, permettant un suivi plus efficace des avancées médicales. Soutenir le Développement de l'App Médicale Nous lançons un appel aux sponsors et partenaires potentiels pour soutenir le développement continu de l'App Médicale Medsurlink. Votre soutien financier

contribuera à étendre notre impact et à améliorer la qualité des soins de santé disponibles en Afrique sub-saharienne. Rejoignez-nous dans cette Initiative Cruciale Nous organisons un événement majeur qui réunira des experts, des professionnels de la santé et des innovateurs de l'industrie. L’évènement se tiendra le 16 décembre 2023 à partir de 19h00 sis à l’Avenue de Cortenbergh 134 /1000 Bruxelles. N’hésitez pas à réserver votre place via le contact 0032-484968164. Nous serions honorés de vous y rencontrer. Cordialement, Charly KADJI - CEO, Medicasure

Rue du Castel 18, 7801 Ath, Belgique

Numéro Compte pour soutien et réservation BE55 3770 3775 3144

Website Medicasure https://medicasure.com/

Application Medsurlink accessible sur Playstore

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medsurlink.app.production&pcampaignid=web_share