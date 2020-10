RENTRÉE ACADÉMIQUE À L’ESCG-YAOUNDÉ : l’accueil, l’intégration, les séminaires et les Prix d’Excellence du Groupe BOLLORE Transports et logistics (Golfe de Guinée) inaugurent et mobilisent sa communauté éducative inter-nationale.

Sur le thème « Tomorrrow’s future today : comment construire l’avenir aujourd’hui », le 1er séminaire de la rentrée académique 2020/2021 à l’École Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé s’est déroulé le 19 octobre 2020, au sein de son campus de Ngoa Ekele, "pierre du savoir hissé".

Les activités majeures de cette 1ère journée étaient : d’abord l’accueil des étudiant.e.s et leurs parents par l’administration et les enseignants-référents de niveaux dès 7h15, la prise de contacts “S to S” (student to student) ; ensuite le "bonjour et bienvenue" par vidéo-intervention du staff de la tutelle FIGS Éducation et d’IDRAC, l’expression du Directeur qui a historiquement présenté la Business School sur son bonhomme de chemin optimiste, le staff administratif et les référents de niveaux ; et enfin le séminaire animé par le Directeur des Affaires Académiques et de la Programmation, sur le thème du jour et les conseils des référents de niveaux aux étudiant.e.s.

La journée s’est achevée à 14h30, dans une sérénité de convivialité. Elle aura permis, au-delà de la prise de contact, de la connaissance mutuelle de première heure, des échanges fructueux, de fixer les exigences disciplinaires tout en reprécisant la politique de formation dans une Business School. Allons préparer la journée d’intégration ! « Positionnement professionnel : construire l’habitus de carrière », tel a été le thème de la Journée d’intégration, 2e activité et séminaire de rentrée, temps du Cours inaugural. Ce 22 octobre 2020, à 8h00, après avoir accueilli les apprenant.e.s une fois de coutume dans la salle Peretti&Drucker, le Directeur des Affaires Académiques et de la Programmation (DAAP) a procédé à la relecture commentée du Règlement intérieur (Code disciplinaire des étudiants)

déjà affiché au campus et diffusé dans l’intranet académique

- chapitre, article et alinéa un par un, tout en recueillant les observations des étudiant.e.s qui se sont engagé.e.s à le respecter, aucun inscrit ne pouvant prétendre l’ignorer.

À 9h30, les étudiant.e.s se sont dirigé.e.s dans le Grand amphi décoré aux emblèmes académiques de l’inaugural. Les parents logés au soin petit café dans la salle Igalens&Bentaleb ont également été conduit vers le Grand amphi des festivités. Il en a été de même des enseignants et référents qui se trouvaient dans leur preaparing and resting room. Les autres invités, tous de marque, notamment les représentants du Directeur Régional de Bolloré Golfe de Guinée et de l’Ambassade de France au Cameroun ont été accueillis par les 1er.e.s installé.e.s. Enfin arriva, bien avant l’heure, l’invité spécial du jour, M. Du Prince TCHAKOTE, Économiste au FMI. La communauté reliée à la Business school est donc mobilisée et installée, prête à découvrir, à observer, à écouter, à sourire, à se rassurer de la qualité. L’atmosphère est suffisamment dioxygénée, la troposphère a côtoyé l’oxonosphère de la stratosphère pour une livraison suffisante des molécules vitales.

Dès lors, combinant les fonctions de Master of the ceremony, de modérateur et d’intervenant, Dr Élias Perrier NGUEULIEU, DAAP de l’ESCG, a déballé l’agenda de l’occasion.

Il a à cet effet attribué la parole au Pr. Bertin Léopold KOUAYEP, Directeur de l’ESCG qui a remercié toutes les parties prenantes, partant de l’historique de l’École pour réitérer son engagement à poursuivre l’aventure et à demeurer dans la démarche qualité. M. Jean-Pierre ROY, Responsable pédagogique de la tutelle et représentant de FIGS Éducation a fait une vidéo-intervention pour souhaiter la bienvenue aux présents en reprécisant les objectifs de la Page 2 sur 3 collaboration entre l’ESCG, FIGS et IDRAC, tout en ressuscitant le goût de l’aventure qui conduira les apprenant.e.s vers la France pour le parachèvement de leur parcours. Le thème « Positionnement professionnel : construire l’habitus de carrière » a été présenté en diapositives par Dr Elias Perrier NGUEULIEU. Dans un bilinguisme de nontraduction et une approche interactive, après avoir défini les 5 concepts inducteurs, il a convoqué les grandes figures sociologiques (Pierre Bourdieu et Norbert Elias, son homonyme) et managériales (Peter Ferdinand Drucker, Jean-Marie Peretti et Jacques Igalens).

Cela dans le but de mettre en relief la fondamentalité de l’habitus transmissible via la Business school et les autres agents de socialisation socioprofessionnelle, pouvant contribuer à la construction ou à la déconstruction de la carrière, l’important étant de mieux la reconstruire, à partir d’un meilleur positionnement professionnel dont il a présenté 5 clés indispensables à l’atteinte du plafonnement/plateau de carrière et de la durabilité par la création autonome des océans bleus authentiques. Caractérisant la carrière dans la double dimension employé.e et employeu.r.se/entrepreneu.r.se autonome du sujet (actuellement étudiant.e), il termine sa présentation ovationnée par ce propos du très célèbre Igalens : « il vaut mieux commencer dans un garage et finir dans un château que l’inverse ».

Dans la peau du modérateur, il a passé la parole à l’invité spécial du jour, venu parler de lui-même pour inspirer et ré-inspirer sans désinspirer "les bleus" de l’ESCG. Puisqu’il s’agit de carrière, de mobilité. Monsieur Du Prince TCHAKOTE, dans son intervention inaugurale, le maître du jour a mis en phase son cursus académique et son parcours professionnel. Bon produit du 1er cycle de l’Université de Yaoundé I dont le campus est en face parallèle à celui de l’ESCG, après son Baccalauréat C, il y a obtenu sa Licence en Mathématiques avant d’intégrer l’Institut Sousrégional de Statistique et d’Économie Appliquée (ISSEA) qui lui a permis de signer son 1er contrat à la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) du Cameroun, au poste de Responsable des statistiques et de l'analyse de viabilité de la dette publique.

Y étant, Du Prince n’a ni jeté ses anciens cours, ni ne s’est déconnecté de sa passion de renforcer ses compétences. Après plusieurs formations à la carte certifiées, il a signé son contrat actuel au Fonds Monétaire International, affecté au bureau de Yaoundé comme économiste du développement. Y étant, il s’est inscrit à l'Université de Londres où il a obtenu avec brio son Master en Finances, option Politiques Économiques. D'une rigueur professionnelle tatillonne, d'une opiniâtreté incessante, d'une discipline positionnelle, Du Prince est plein d'humilité, d'humanité et de sincérité. À partir de sa success story racontable, il a illustré les clés présentées par l’intervenant précédant.

Sa leçon inaugurale et les questions répondues auront enseigné aux apprenant.e.s la nécessité d’avoir le courage incessant de recommencer pour reconstruire, de ne prendre aucune occasion UtoB, notamment les pauses-café et déjeuner entre l’étudiant et le travailleur en une futilité, de choisir sa formation en fonction du projet personnel et professionnel, et d’avoir foi en la primauté de la compétence dans la mobilité professionnelle et la réussite entrepreneuriale. « Le compétent sera toujours récompensé et aura toujours sa très belle-bonne place là où il faut », a-t-il conclu, laissant ouvrir le rideau aux lauréats, après quelques interventions réillustratives du Pr KOUAYEP.

L’innovation de cette rentrée académique a été l’instauration du Prix de l’excellence du groupe Bolloré Transport & Logistics qui est la concrétisation de la démarche éducative U&B, multi-partenariale de l’ESCG de Yaoundé et du Prix Spécial l’Ambassade de France au Cameroun. Page 3 sur 3 Après 2h10min du protocole réflexif du cours inaugural, le présentateur-modérateur a appelé à la remise des Prix de l’Excellence Bolloré. C’est ainsi que, par le Responsable de la Communication et des Admissions, M. Vincent NGOUFFO a apporté les chèques venus de la Direction Régionale du Groupe Bolloré Transport & Logistics.

Six étudiant.e.s (équilibre genre obtenu fortuitement) ont reçu chacun.e un chèque de 100.000 (cent mille) FCFA. La première catégorie, celle des Meilleures performances académiques des étudiants de l'année 2019-2020, comprend dans l'ordre : EMVOUTOU Ruth Pavilly (Bachelor 2), 15,17/20 ; FOUEFACK TONGSI Anaël (Bachelor 1), 14,45/20 et GLENN SAMUEL Song (Bachelor 1), 14,35/20. La seconde catégorie, Prix des Meilleures performances aux concours d’entrée à l’ESCG, des différentes sessions de 2020, comprend dans l'ordre : NGNINTEDEM TANEKEU Claude Marcelle, 17,45/20 ; TCHAMBA SIMO Fredy Patrick, 17,25/20 et SEZONO KOUEMEN Liz Taylor, 17,20/20. Le Prix Spécial de l'Ambassade de France au Cameroun (enveloppe de 500 Euros) a été mérité par Mlle NGINTEDEM Marcelle, doublement récompensée pour sa double performance de Meilleure au concours d'entrée à l'ESCG et Majore au Baccalauréat 2020 dans la Région de l’Adamaoua. A travers ce geste, Bolloré Transport & Logistics démontre la place de la qualité de formation des citoyens, futurs employeurs pour le Directeur Régional de ce Groupe, M. Mohamed DIOP.

Ceci permet de conjuguer à la fois la poursuite d’objectifs collectifs et la réponse à des attentes des deux parties. Après cette cérémonie d’encouragement des efforts éducatifs, concrétisation de la démarche éducative U&B, multipartenariale de l’ESCG de Yaoundé, les convives ont été conduites à la rencontre du couple pause-café-déjeuner encore offert par le groupe Bolloré Transport & Logistics. C’est le lieu des situations-problèmes d’un autre genre, occasion de vérifier si les participant.e.s ont compris la leçon de négociation-positionnement de M. TCHAKOTE. Faut-il le rappeler, son contrat au FMI est parti d’un café qui lui aura permis de "se vendre". À la fin de cette réjouissance conviviale, les apprenants se sont dirigés dans les salles pour des ateliers thématiques rotatifs qui, se déroulant à travers une technique de brainstorming, de pitch et de restitution des synthèses, a pour objectif de vérifier l’appropriation du règlement intérieur à partir des activités de résolution des situations-problèmes y relatifs. Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années.

Le positionnement est fixé, la rentrée est démarrée, la continuité du calendrier académique est assurée.

L’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé renouvelle ses remerciements à tous les témoins occurrents de cette rentrée, plus précieusement, à Monsieur le Directeur Régional Golfe de Guinée de Bolloré Transport & Logistics, à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Cameroun et à Monsieur l’invité spécial du cours inaugural, sans lesquels la rencontre n’aurait pas eu sa coloration observée.