E-gouvernance: de nouveaux comptes Twitter camerounais certifiés :: CAMEROON

Près de dix comptes Twitter officiels des personnalités politiques et ministères camerounais ont reçu leurs petits badges bleus ce mercredi 8 juillet 2020.

Cette certification signifie que leurs publications sont désormais vérifiées et vérifiables. Une innovation qui rassure les followers. « Il y a trop de faux comptes Twitter qui présage les noms des personnalités qui publient souvent des fausses à longueur de journée pour manipulateur ou arnaquer », s’indigne Sylvie, une internaute camerounaise. Elle se souvient encore de ces cybercriminels qui utilisaient un faux compte Twitter de Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la Présidence de la République du Cameroun pour arnaquer les populations. Même les fans de l’ancien capitaine des Lions Indomptables, Samuel Eto’o ont été victimes de trois internautes qui se sont déplacés pour leur champion.

La certification

A partir de ce mercredi 8 juillet, les ministres Grégoire Owona du Travail et de la sécurité sociale, Mounouna Foutsou, de la Jeunesse et de l’éducation civique et Pr Jacques Fame Ndongo, de l’Enseignement supérieur, surfant avec leurs comptes Twitter certifiés . Ainsi que leurs collaborateurs des ministères de la Jeunesse et de l’éducation civique, de l’Habitat et du développement urbain, des Affaires sociales, de la Santé publique, de la Décentralisation et du développement local et de l’Enseignement supérieur.

Une avancée qui réjouit Jacques Charlie M. L’internaute suggère aux responsables en charge des médias sociaux de ces ministères d’être proactifs.

« Il ne suffit pas d’avoir des comptes certifiés, il faut les animateurs en temps réel, donner la bonne information aux populations et communiquer comme comme la police le Président de la République Paul Biya, les services du Premier ministre ou encore le ministre de la Santé publique…. Ça nous permet d’être au même niveau d’information. »

Jacques Charlie de s’indigner: « J’ai rarement vu les tweets du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais. Normalement l’équipe du ministre René Emmanuel Sadi doit communiquer sur la marche de la République toutes les heures pour combattre les fausses nouvelles. »

Ces comptes viennent s’ajouter aux autres déjà certifiés par les réseaux sociaux , Twitter, Facebook, Instagram, etc.

“Il est important de certifier les comptes sur les réseaux pour plusieurs raisons. Par exemple, dans un contexte de désinformation à outrance et de prolifération des fake news et des faux profils, le petit badge bleu de certification permet aux internautes de reconnaître l’authenticité du compte et le véritable auteur du compte, mais aussi et surtout un compte certifié donne la possibilité aux internautes de venir s’y abreuver de l’information officielle et crédible. Les internautes gagnent et gagneraient à avoir le réflexe de toujours se rendre sur des comptes certifiés pour avoir la bonne info et ainsi lutter contre la prolifération et la propagation des fake news. Ce qui commande aux détenteurs et propriétaires de ces comptes certifiés d’être pro-actifs quand une fausse information ou une fake news circule sur le web à leur sujet”.