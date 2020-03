CAMEROUN :: LANCEMENT SOLENNEL ET SÉMINAIRE N°1 DES PROGRAMMES EXECUTIVE DOCTORATE ET EXECUTIVE MASTER :: CAMEROON

LANCEMENT SOLENNEL et SÉMINAIRE N°1 des programmes Executive Doctorate et Executive Master in Business Administration (eDBA et eMBA) de l'ESCG-Yaoundé avec l'ASMP-Paris de l'IEAM (Douala, 06 et 07 mars 2020).

Le Positionnement a été effectué à ONOMO Hôtel qui a vibré au rythme de la sonnerie managériale les 6 et 7 mars 2020 (10h chrono par jour).



Jour de la rentrée, après avoir taillé le contexte et précisé l'état de besoin pour la valorisation des acquis et des ressources de compétences managériales aujourd'hui, en Afrique et au Cameroun en particulier, les intervenants locaux (Pr. Ngok Evina, Pr. Sara Nandjip et Dr Élias Perrier Ngueulieu) et internationaux (Pr. Jean-Marie Peretti et Pr. Bertin Léopold Kouayep) ont rassuré les participants par leurs "textes", dont le contenu était fort motivateur. Pour synthèse, « Il est de vent favorable pour celui qui sait où il va » ; « Une thèse n'est jamais un travail solitaire, mais un travail solidaire » ; « l'ennemi du chercheur c'est la procrastination qu’il faut résoudre par une précrastination sans prématuration ».



Dans une ambiance fort excitante, le principe pédagogique de l'interaction asymétrique et circulaire, de l'itération et de la récursivité a été un grand atout pour s'approprier du sens pratique au cours de ce 1er séminaire sur le thème << Recherche-action en Sciences de gestion >> souplement déplié par l'intervenant principal, Pr. Jean-Marie Peretti, Président du Conseil d'orientation scientifique de cette Académie de l'IEAM, institut tutélaire de l’ESCG qui délivre les diplômes suite à cette formation semi-délocalisée.

Formation axée sur une nouvelle exigence : le plan de développement des compétences (lire Le vade-mecum du dirigeant-chercheur, Peretti et al., 2020). À la clôture de ces journées, cette interpellation du Pr. Kouayep, reprenant l’icône Fabien Eboussi Boulaga << Face à une situation complexe, l’homme fort c'est l'homme multidimensionnel >>.

Autrement dit, le manager aujourd’hui est le dirigeant qui combine des compétences transversales.

Le dernier jour, le 07 mars 2020, 10 heures d'activité ont permis d'ancrer le positionnement et baliser l'outillage des apprenants-travailleurs-expérimentés-chercheurs afin qu'ils finalisent leurs projets de recherche.

Les idées de sujets ont été exposées par chaque étudiant-dirigeant-chercheur soumis aux fructueuses critiques des intervenants. Rendez-vous a été pris au weekend de mi-mai 2020, pour le prochain séminaire international. Entre-temps, les séminaires locaux seront programmés en avril.



Les inscriptions continuent jusqu’au mois de mai 2020.

Retrouvez-nous à l’ESCG-Yaoundé, campus de Ngoa-Ekéle (près de CRADAT), ou sur nos pages Facebook, Tweeter, Instagram, LinkedIn.