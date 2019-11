Les Coups d’États Salvateurs en Afrique :: AFRICA

Il vient de paraître aux éditions du Muntu, un livre intitulé « Les Coups d’État Salvateurs en Afrique ». Le titre de ce livre d’Arol Ketchiemen est plutôt osé, un brin provocateur. Le Coup d’État est aujourd’hui considéré comme étant un moyen illégal et anticonstitutionnel d’accession au pouvoir. Comment peut-on dès lors faire l’apologie des Coups d’Etat dans un ouvrage ?

Ce livre nous démontre que si la très grande majorité des Coups d’État sont de nos jours antidémocratiques, illégitimes et conduisent le plus souvent à des régimes dictatoriaux, il existe néanmoins des Coups d’État qui ont conduit à des processus démocratiques, à l’avancée des pays, ont marqué le début des transformations positives et ont même changé la face du monde. Dans certaines circonstances exceptionnelles et sous certaines conditions, un putsch peut se révéler « salvateur ».

En effet, à travers des exemples soigneusement recensés et tirés de l’histoire récente de l’Afrique, l’auteur démontre que dans certaines conditions, le recours aux armes devient le seul moyen de libérer un peuple d’une dictature aussi violente que le Coup d’État qui viendra l’emporter.

D’autre part le Coup d’État, puisque c’est de cela qu’il est question dans ce livre, n’est pas toujours synonyme de violence.

Aussi, l’auteur démontre aussi que quand on y pense bien, les tripatouillages constitutionnels et élections frauduleuses pour s’éterniser au pouvoir sont en quelque sorte des « Coups d’État » antidémocratiques et doivent être sanctionnées comme tels.

Rempart contre la dictature, forme d’exercice du droit de résistance à l’oppression, le Coup d’État « salvateur » ou « salutaire » est à manier avec une grande prudence. Il faut le considérer comme une exception plutôt que comme une arme à utiliser à tout bout de champ.

Comment reconnaître qu’un Coup d’État est salvateur ou pas ? C’est une question éminemment passionnante, stimulante qui est explorée.

Le livre est disponible en ligne, il est entre vos mains !

- Cliquez sur les liens ci-dessous et servez-vous https://urlz.fr/aRtH https://www.amazon.fr/dp/2956287478

Vous pouvez aussi acheter le livre sur le site dulivrepourvivre.org https://www.dulivrepourvivre.org/produit/les-coups-detat-salvateurs-en-afrique/

Pour infos supplémentaires, contactez les éditions du muntu par mail : leseditionsdumuntu@gmail.com

Wake Up Africa !

Contact : wakeupafrica1@yahoo.fr