ANDRE EKAMA PUBLIE UN NOUVEAU LIVRE

André Ekama signe avec Sous d’autres horizons une œuvre à la fois intime et universelle, le récit d’un homme en transit entre deux mondes, deux sensibilités, deux réalités. Parti jeune d’Afrique, le cœur empli de rêves et le regard tourné vers l’ailleurs, il nous livre un texte profondément habité, où l’exil ne se résume pas à une géographie, mais devient un itinéraire de l’âme.

De la chaleur vibrante des terres camerounaises aux vents froids de l’Europe, il évoque avec pudeur les métamorphoses silencieuses, les arrachements, les élans et les silences qui jalonnent toute quête de soi. À travers des fragments de vie ciselés comme des éclats de mémoire, l’auteur déroule une mosaïque d’émotions où la solitude se frotte à l’espérance, où la découverte de l’autre s’apprend dans l’effort et la grâce.

Chaque page est traversée d’une pensée singulière, celle des renaissances intérieures, des ponts invisibles entre passé et avenir. Sous d’autres horizons est non seulement un témoignage mais aussi, une déclaration à la complexité des identités plurielles, un chant discret mais puissant en hommage aux chemins croisés, aux terres mêlées, aux regards qui apprennent à se comprendre.

André Ekama, écrivain engagé et voix généreuse, y tisse une œuvre sincère, sensible et profondément lumineuse, inspirée de son propre cheminement entre racines africaines et réalités européennes. Un livre qui résonne comme une invitation à écouter le murmure du monde, dans ce qu’il a de plus fragile, de plus vrai, et de plus humain. Ecrit en langue allemande, l’écriture de André Ekama se déploie avec une intensité feutrée, à la fois lucide et déchirante, comme une confidence dite dans le tumulte du monde. Chaque mot semble pesé, décanté, arraché à une pensée en perpétuelle ébullition, où la réalité et l’absurde dansent un ballet incertain.

À travers ses phrases bien structurées, il perce le voile du quotidien des exilés pour en extraire l’angoisse sourde, la solitude des existences errantes, l’injustice rampante de la vie de certaines personnes. Sa plume est un scalpel : elle tranche dans le vif de l’âme humaine, sans complaisance, mais avec une pudeur désarmante. La puissance de son écriture ne réside pas dans le fracas, mais dans une tension sourde, un vertige contenu. Il écrit comme on rêve, ou comme on chute : avec cette lenteur qui oppresse, ce silence chargé de sens.

André Ekama. décrit des faits en même temps qu’il sculpte des états d’être, il évoque des labyrinthes intérieurs où l’homme se heurte à des murs invisibles, à des juges sans visages, à l’incompréhensible poids de son propre destin. Lire André Ekama, c’est plonger dans un univers où chaque mot est une question, chaque phrase une énigme, chaque silence un cri étouffé. la version française est en cours d’édition.