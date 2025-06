FRANCE :: KOKOE KOUSSAWO PARLE DU POUVOIR CACHE DES FEMMES MULTIPOTENTIELLES

Il existe, dans les plis de nos sociétés modernes, une force tranquille, insaisissable, mais bien réelle. Une énergie profonde, souvent invisible, parfois même niée, et pourtant essentielle à notre époque en quête de sens. C’est celle des femmes multipotentielles : ces femmes au génie éclaté, à l’élan multiforme, aux mille vies contenues en une seule. Elles sont là, autour de nous. Elles brillent, certes mais trop souvent, en silence. Elles ont grandi en apprenant à contenir le trop : trop sensibles, trop intuitives, trop changeantes, trop vives.

Ce trop qu’on leur a appris à considérer comme une faute, quand il n’est en réalité qu’un débordement de vie, un trop-plein de possibles, une richesse mal cernée. Dans un monde qui valorise la ligne droite, la spécialisation, l’étiquette unique, elles cheminent en spirale, en éclats, en forêts. Ce monde leur demande de se fixer, de choisir une voie, une case, un titre et elles, au contraire, entendent l’appel du multiple. Celui des vocations qui coexistent, des passions qui renaissent, des renaissances qui les guident d’un domaine à l’autre, comme on franchit des seuils sacrés.

Longtemps, elles ont douté d’elles-mêmes. Comme moi. Je suis née au Togo, j’ai grandi en France, et j’ai porté en moi des identités mêlées, des métiers changeants, des rêves polymorphes. Pendant des années, j’ai cru que je devais me stabiliser, me canaliser, choisir enfin. J’ai tenté, sincèrement, de rentrer dans les rangs. Mais à chaque tentative, une voix intérieure, viscérale, me ramenait à l’évidence : je n’étais pas faite pour la ligne droite. Ma trajectoire était organique. Une forêt dense plutôt qu’une autoroute. Et ce que j’ai appris dans cette errance féconde, c’est que nos contradictions ne sont pas des faiblesses. Elles sont des invitations à embrasser notre complexité. Nos « éparpillements » sont, en vérité, des constellations. Ce que le monde appelle instabilité est souvent une capacité profonde à évoluer, à s’adapter, à créer dans l’interstice.

En tant que coach aujourd’hui, je tends la main à d’autres femmes qui me ressemblent. Celles qui se sont perdues en chemin, absorbées par les responsabilités, les familles, les rôles qu’on leur a assignés. Celles qui ont mis en veilleuse leur feu intérieur. Celles qui soupirent dans le silence d’un quotidien trop étroit. Et je leur dis : ce feu peut revenir. Il ne demande qu’à être attisé. Mais pour cela, il faut oser se dire. Se regarder en face. Revenir aux blessures anciennes. Car oui, ces femmes ont été blessées. Par les injonctions de conformité. Par les silences familiaux. Par les histoires tues, les douleurs transmises comme des héritages empoisonnés.

Et pourtant, ce sont précisément ces fêlures qui leur donnent accès à une profondeur rare. Elles plongent dans l’inconscient, dénouent les fils invisibles, guérissent non seulement pour elles, mais pour toutes celles qui n’ont pas pu le faire avant elles. Je suis convaincue que la guérison collective passe par cette reconnexion au Féminin sacré : cette force de reliance, de création, de soin et de transmutation. Un féminin qui n’oppose pas, mais qui relie. Qui ne domine pas, mais qui féconde. Et cela commence par un acte simple, mais révolutionnaire : écrire. Se raconter. Poser des mots là où, trop longtemps, il n’y avait que des silences. Non pas attendre la reconnaissance pour parler, mais parler pour se reconnaître. Car écrire, c’est affirmer que nos vécus comptent. Que notre histoire intime est un fragment de l’histoire collective.

Que nos corps, nos choix, nos peines, sont aussi traversés par des mémoires plus vastes : colonisation, exils, esclavage, oppressions diverses. Écrire, c’est transformer la blessure en levier. La honte en lumière. L’oubli en puissance. Alors à toi, femme qui doutes encore. À toi qui crois que tu es trop différente, trop dispersée, trop intense. Je veux te dire ceci : ton trop est ton talent. Ton instabilité est une intelligence adaptative. Ta complexité est une ressource. Ce monde, encore prisonnier de ses normes étroites, n’a pas appris à honorer la richesse des êtres multipotentiels. Mais toi, tu peux choisir de ne plus t’excuser d’exister. Il est temps d’oser ton histoire. D’oser ton rythme. D’oser ta voix. Car chaque femme qui se relève, qui écrit, qui guérit, ouvre une brèche pour d’autres. Et ensemble, dans cette sororité du possible, nous pouvons bâtir un monde nouveau. Un monde à notre image.

Kokoè KOUSSAWO est coach transformationnelle, autrice du livre Le Pouvoir Caché des Femmes et fondatrice de la méthode CŒUR : un accompagnement en profondeur, conçu pour les femmes multipotentielles, multiculturelles, multipassionnées et atypiques. Franco-togolaise, elle incarne une approche intégrative qui mêle spiritualité incarnée, intelligence émotionnelle, neurosciences et guérison transgénérationnelle. Son travail est une invitation à un retour à soi, radical et puissant – pour vivre alignée, joyeuse, libre, et pleinement vivante.