LE PROFESSEUR ÉMÉRITE EN ECONOMIE JACQUES IGALENS ET SA DÉLÉGATION DÉJÀ A YAOUNDÉ AU CAMEROUN :: CAMEROON

Les Sommités en Sciences de Gestion attendues sont déjà au Cameroun.



Aéroport international de Yaoundé Nsimalen : chaleur conviviale.



Trois professeurs ont été accueillis samedi 24 novembre 2019 par le chargé de communication de l’ESCGY.



Le crépuscule de la nuit au-dessus de Yaoundé samedi, 24 novembre 2019 à 21 heures 10min par un avion estampillé « Air France ». Une dizaine de minutes plus tard, il s’immobilise sur le tarmac de l’aéroport de Yaoundé Nsimalen ayant à son bord une multitude de passagers y compris le Pr Jacques IGALENS, le Pr Karim MOHAMED KEFI sous la houlette du Pr Bertin Léopold KOUAYEP, venus en Visite Scientifique et Professionnelle (VSP) sous le haut parrainage du Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement au Cameroun, le Pr. Jacques FAME NDONGO, Chancelier des Ordres Académiques.

Une interview du Pr Jacques IGALENS accordée au journaliste de canal 2, Constant KAMGA a été un ingrédient à cet accueil fraternel et convivial par le chargé de la communication de l’Ecole Supérieur de Commerce et de Gestion de Yaoundé, M. Alexis KAMENI.

Au nom du personnel ESCGY, il a souhaité un séjour agréable aux hôtes.

L’hôte du Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur a eu droit à une ambiance épanouissante et a été conduit par le mini bus immatriculé AN à l’hôtel la Falaise.

Il faut noter que le Professeur émérite, Jacques IGALENS, est Président de l’Institut de l’Audit social, Fondateur, Président d’honneur de l’AGRH, accompagnateur et auditeur international des entreprises pour l’accréditation en GRH et RSE.

Le Pr. Bertin Léopold KOUAYEP, enseignant- chercheur, Formateur au CIF-OIT du système des Nations Unies à Turin est le Directeur de l’ESCG de Yaoundé au Cameroun, membre de l’AGRH.

Et le Pr. Karim Mohamed KEFI, enseignant- chercheur, expert en Neuro marketing et Digitalisation, membre de l’AGRH. Ce trio sera complété par un trio local comprenant Pr. Jean François NGOK ÉVINA, spécialiste en GRH, Pr Sara NANDJIP, spécialité en Droit des affaires et Dr Élias Perrier NGUEULIEU, Sociologue et Auditeur Social.



Le programme de leur séjour comprend : la 1ère édition des Doctoriales Inter-Universitaires (DoctIUs 1) à l'attention des étudiants-chercheurs, enseignants-chercheurs et travailleurs- chercheurs.

Cela se déroulera à l'IFC de Yaoundé, le 26 novembre 2019 dès 08h00. La suite de la visite comprend des conférences et séminaires patronaux et interprofessionnels certifiants sur l’Audit, la GRH et la RSE.



Alexis NJOUONHOU KAMENI

Chargé de la Communication et de la Promotion