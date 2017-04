ALLEMAGNE-Cameroun, MUSIQUE: RENISS LA JEUNE PÉPITE ENFLAMME LE KIRIKOU NIGHT CLUB A LUDWIGSHAFEN (TOUT LE MONDE DANS LA SAUCE) :: GERMANY En pleine tournée Européenne et entourée par de vrai professionnel du showbiz, RENISS(Le piment dans la sauce) a d’abord suscitée la curiosité. Annoncé depuis des jours, voir des mois, l'homme fort du Kirikou (Patrick MALOKO) a une fois de plus démontré qu'il aime la jeune génération musicale au Cameroun. Après Mr Léo le mois dernier, c'était le tour de RENISS, de mettre le "KIRIKOU night club" dans la sauce, et le public venu nombreux a aimé.(Vidéo)

#KIRIKOUNightClub