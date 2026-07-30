Camer.be
LA NUIT DU WOURI : QUAND LE CAMEROUN PROFOND ILLUMINERA LA HAUTE-SAVOIE
FRANCE :: EVENEMENTS

France - LA NUIT DU WOURI : QUAND LE CAMEROUN PROFOND ILLUMINERA LA HAUTE-SAVOIE

Il y'a des événements qui dépassent le simple cadre du divertissement pour devenir de véritables actes de transmission. La Nuit du Wouri appartient à cette catégorie. Pensée comme une célébration de l'identité camerounaise dans toute sa richesse, cette première édition se tiendra le samedi 5 décembre 2026 à Annemasse, en Haute-Savoie, sous l'impulsion de Jules Ekedi, entrepreneur, restaurateur et infatigable ambassadeur de la culture camerounaise en France.

Installé depuis plus d'une décennie dans cette ville frontalière de la Suisse, Jules Ekedi n'est plus à présenter. À travers son engagement associatif, ses initiatives culturelles et son activité de restaurateur, il s'est imposé comme l'un des artisans du rayonnement de la culture camerounaise dans la région. Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape avec un projet à la hauteur de son ambition : offrir à la diaspora un événement fédérateur où chaque Camerounais pourra retrouver une part de son histoire et de son identité.

À travers La Nuit du Wouri, c'est tout un patrimoine qui sera célébré. Des saveurs authentiques de la gastronomie traditionnelle aux étoffes qui racontent l'histoire des peuples du Cameroun, en passant par les rythmes ancestraux, les danses, les chants et les expressions artistiques, cette soirée sera une immersion dans un héritage culturel d'une exceptionnelle diversité.

Au-delà du spectacle, l'événement porte un message fort : celui de la transmission. Transmettre aux jeunes générations la connaissance de leurs racines, rappeler que la culture demeure le socle de toute identité et démontrer que la diversité des peuples camerounais constitue une force plutôt qu'une différence.

Annemasse, ville d'adoption de Jules Ekedi, deviendra, le temps d'une soirée, la capitale du Cameroun culturel. Située au pied des Alpes françaises et aux portes de la Suisse, elle accueillera un rendez-vous placé sous le signe du partage, du dialogue et du vivre-ensemble.

Que vous soyez Bamiléké, Bamoun, Béti, Bassa, Sawa, Anglophone, Tikar, Kirdi, Peul, Massa, Toupouri ou issu de l'une des nombreuses communautés qui composent la mosaïque culturelle camerounaise, La Nuit du Wouri vous tend les bras. Cette scène sera la vôtre. Celle où chaque peuple pourra présenter ses traditions, ses tenues, ses danses, sa gastronomie et son héritage, dans un esprit d'unité nationale et de fraternité.

Le samedi 5 décembre 2026 s'annonce ainsi comme une date majeure pour la diaspora camerounaise. Une soirée où les différences deviendront une richesse, où les traditions dialogueront avec la modernité, où les générations se retrouveront autour d'une même fierté : celle d'appartenir à un Cameroun multiple, créatif et profondément uni.

Réservez dès aujourd'hui votre week-end. Car le 5 décembre prochain, les collines de Haute-Savoie vibreront aux couleurs du Cameroun, et La Nuit du Wouri promet déjà de s'imposer comme l'un des grands rendez-vous culturels de la diaspora africaine en Europe.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

LA NUIT DU WOURI : QUAND LE CAMEROUN PROFOND ILLUMINERA LA HAUTE-SAVOIE
PARIS CROISIÈRE : LE TRIOMPHE D'UN COUPLE, LA FORCE D'UNE COMPLÉMENTARITÉ
PARIS CROISIÈRE – ACTE II : LA SEINE A VÉCU L'UNE DES PLUS BELLES NUITS DE LA CULTURE CAMEROUNAISE
ANGERS A VIBRÉ AU RYTHME DU GALA DES BELLES RENCONTRES avec Lady Ponce
Festival Oumba 2026 : Teety Tezano illumine la scène avec une prestation magistrale
Angers célèbre la solidarité : Tina Still réussit le pari d'un gala historique
À STRASBOURG, LE NDÉ CÉLÈBRE SA CULTURE, SON UNITÉ ET LE VIVRE-ENSEMBLE
𝑳É𝑶𝑵𝑨 𝑩𝑳𝑶𝑴 : 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒂𝒖𝒙 𝒔𝒂𝒄𝒓é𝒆𝒔
Bangangté : le Groupe Scolaire Bilingue Privé Les Marinettes ouvre officiellement ses portes
Festival Ekang Mbôlô: la disapora ekang célèbre ses racines dans une communion historique
Le tsunami acte4: Une nuit de solidarité et d'ambiance annoncée à Sarcelles près de Paris
NDAP BIKOKOO PARIS 2026 : LA MARÉE HUMAINE BASSA QUI A FAIT VIBRER LA FRANCE
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:46
Paul Biya : trois signes qui annoncent la fin du règne

Paul Biya : trois signes qui annoncent la fin du règne
10:23
Mgr Francis Teke Lysinge : le premier évêque de Mamfe est mort

Mgr Francis Teke Lysinge : le premier évêque de Mamfe est mort
09:40
« Je ne fonctionne pas aux ragots de quartier » : Me Zeifman tacle Moussa Njoya

« Je ne fonctionne pas aux ragots de quartier » : Me Zeifman tacle Moussa Njoya
03:08
Mali : Amnesty réclame une enquête pour crimes de guerre

Mali : Amnesty réclame une enquête pour crimes de guerre
01:47
Bissi Mag : l'artiste du tube « Simo » n'est plus

Bissi Mag : l'artiste du tube « Simo » n'est plus

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo