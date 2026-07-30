France - LA NUIT DU WOURI : QUAND LE CAMEROUN PROFOND ILLUMINERA LA HAUTE-SAVOIE

Il y'a des événements qui dépassent le simple cadre du divertissement pour devenir de véritables actes de transmission. La Nuit du Wouri appartient à cette catégorie. Pensée comme une célébration de l'identité camerounaise dans toute sa richesse, cette première édition se tiendra le samedi 5 décembre 2026 à Annemasse, en Haute-Savoie, sous l'impulsion de Jules Ekedi, entrepreneur, restaurateur et infatigable ambassadeur de la culture camerounaise en France.

Installé depuis plus d'une décennie dans cette ville frontalière de la Suisse, Jules Ekedi n'est plus à présenter. À travers son engagement associatif, ses initiatives culturelles et son activité de restaurateur, il s'est imposé comme l'un des artisans du rayonnement de la culture camerounaise dans la région. Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape avec un projet à la hauteur de son ambition : offrir à la diaspora un événement fédérateur où chaque Camerounais pourra retrouver une part de son histoire et de son identité.

À travers La Nuit du Wouri, c'est tout un patrimoine qui sera célébré. Des saveurs authentiques de la gastronomie traditionnelle aux étoffes qui racontent l'histoire des peuples du Cameroun, en passant par les rythmes ancestraux, les danses, les chants et les expressions artistiques, cette soirée sera une immersion dans un héritage culturel d'une exceptionnelle diversité.

Au-delà du spectacle, l'événement porte un message fort : celui de la transmission. Transmettre aux jeunes générations la connaissance de leurs racines, rappeler que la culture demeure le socle de toute identité et démontrer que la diversité des peuples camerounais constitue une force plutôt qu'une différence.

Annemasse, ville d'adoption de Jules Ekedi, deviendra, le temps d'une soirée, la capitale du Cameroun culturel. Située au pied des Alpes françaises et aux portes de la Suisse, elle accueillera un rendez-vous placé sous le signe du partage, du dialogue et du vivre-ensemble.

Que vous soyez Bamiléké, Bamoun, Béti, Bassa, Sawa, Anglophone, Tikar, Kirdi, Peul, Massa, Toupouri ou issu de l'une des nombreuses communautés qui composent la mosaïque culturelle camerounaise, La Nuit du Wouri vous tend les bras. Cette scène sera la vôtre. Celle où chaque peuple pourra présenter ses traditions, ses tenues, ses danses, sa gastronomie et son héritage, dans un esprit d'unité nationale et de fraternité.

Le samedi 5 décembre 2026 s'annonce ainsi comme une date majeure pour la diaspora camerounaise. Une soirée où les différences deviendront une richesse, où les traditions dialogueront avec la modernité, où les générations se retrouveront autour d'une même fierté : celle d'appartenir à un Cameroun multiple, créatif et profondément uni.

Réservez dès aujourd'hui votre week-end. Car le 5 décembre prochain, les collines de Haute-Savoie vibreront aux couleurs du Cameroun, et La Nuit du Wouri promet déjà de s'imposer comme l'un des grands rendez-vous culturels de la diaspora africaine en Europe.

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