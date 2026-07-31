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23,5 millions $ : le Cameroun se prépare aux épidémies
CAMEROUN :: SANTE

23,5 millions $ : le Cameroun se prépare aux épidémies

Le Cameroun lance officiellement le Pandemic Fund avec 23,5 millions de dollars pour renforcer la prévention des épidémies dans 42 districts sanitaires. Objectif : détecter, coordonner et répondre plus vite.

Présent dans 128 pays, le Pandemic Fund mobilise un financement de 23,5 millions de dollars pour le Cameroun afin de soutenir un projet fondé sur l'approche « Une seule santé », qui associe la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, avec un déploiement prévu dans les dix régions du pays et un ciblage prioritaire de 42 districts de santé.

Le gouvernement camerounais a procédé mercredi au lancement officiel du Pandemic Fund, un mécanisme de financement multisectoriel destiné à renforcer la capacité du pays à prévenir, à se préparer et à répondre aux urgences sanitaires. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie.

Au total, ce sont 23,5 millions de dollars (plus de 13 milliards de FCFA) qui sont mobilisés pour le Cameroun. Mais ce n'est pas tout : la subvention a également mobilisé 112,3 millions de dollars en cofinancement de partenaires internationaux et 24 millions de dollars en co-investissement du budget de l'État, pour un investissement global de près de 160 millions de dollars sur trois ans.

Un dispositif né de la pandémie de Covid-19

Créé en 2022 dans le sillage de la pandémie de Covid-19, le Pandemic Fund vise à combler les insuffisances mises en évidence par cette crise sanitaire mondiale et à aider les pays à mieux anticiper les urgences sanitaires. Présent dans 128 pays, il finance des projets destinés à renforcer les capacités des États en matière de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies.

Pour le Cameroun, ce mécanisme représente une opportunité stratégique de transformer son système de santé et de le rendre plus résilient face aux menaces épidémiques.

L'approche « Une seule santé » au cœur du projet

Le projet camerounais repose sur l'approche dite « Une seule santé » (One Health) , qui associe la santé humaine, la santé animale et la préservation des écosystèmes. Cette approche multisectorielle est essentielle dans un pays comme le Cameroun, où les facteurs de risque d'épidémies sont multiples.

Situé dans le bassin du Congo, le Cameroun est confronté à l'instabilité régionale, à des frontières poreuses, à des catastrophes naturelles et à des mouvements de population à grande échelle, dont plus de 2 millions de personnes déplacées. Les inondations dans le Sahel ont par exemple conduit à une résurgence des cas de choléra. Par ailleurs, le contact croissant entre les populations et la faune sauvage, dû à la chasse, à la déforestation et à l'exploitation minière, accroît le risque d'épizooties.

Des actions concrètes dans les dix régions

Le programme sera déployé sur l'ensemble du territoire national, avec une attention particulière accordée à 42 districts de santé prioritaires. Les interventions viseront à :

- Renforcer la surveillance des maladies et les systèmes d'alerte précoce
- Améliorer les capacités des laboratoires, avec l'opérationnalisation d'un système d'information de gestion des laboratoires multisectoriel en temps réel
- Former les personnels de santé et mettre en place des équipes d'intervention rapide intégrées
- Coordonner les urgences sanitaires avec l'opérationnalisation de dix centres régionaux d'opérations d'urgence
- Mobiliser les ressources nécessaires aux interventions

Des partenaires de poids

La mise en œuvre du projet est assurée avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) , de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) . Ces trois institutions agiront comme entités de mise en œuvre, aux côtés du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Environnement, du ministère des Forêts et de la Faune, et du ministère de l'Élevage.

La société civile n'est pas en reste : la Croix-Rouge camerounaise et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont également partenaires.

La cible 7-1-7 : détecter, notifier, répondre

En ligne de mire, le Cameroun vise la cible mondiale 7-1-7 : détecter une flambée épidémique en sept jours, la notifier aux autorités compétentes en un jour, et mettre en œuvre les premières mesures efficaces de réponse en sept jours.

« Un pays préparé, mieux fourni en laboratoires, en personnels et administrations formés, est un pays qui va faire face efficacement à une épidémie », a déclaré le ministre Manaouda Malachie.

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