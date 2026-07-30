Éducation inclusive : le projet READ confirme son impact dans l'Extrême-Nord du Cameroun

Les partenaires du projet READ ont dressé un bilan positif de la quatrième année de mise en œuvre du programme, à l'occasion de la réunion du Comité de pilotage (COPIL) tenue ce mardi 28 29 juillet 2026 à la coordination nationale de Plan International Cameroon au quartier Bastos. La rencontre, présidée par Lisette Elobo, directrice au ministère de l'Éducation de base, a réuni les représentants du gouvernement camerounais, du gouvernement du Canada, de Plan International Cameroon et plusieurs bénéficiaires venus de l'Extrême-Nord.

Les échanges ont mis en évidence les progrès enregistrés entre avril 2025 et mars 2026 dans les départements du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga et du Logone-et-Chari. Le projet a notamment permis de renforcer les capacités des organisations communautaires, de soutenir des initiatives locales, d'améliorer les infrastructures scolaires et de favoriser une meilleure inclusion des populations vulnérables.

Au-delà des chiffres, les témoignages des bénéficiaires ont illustré les changements observés sur le terrain. Représentant la commune de Koza, Mme Fenged Rose, adjointe au maire, a fait savoir que plusieurs établissements scolaires disposent désormais de blocs de latrines réhabilités, offrant aux élèves un cadre d'apprentissage plus sûr et plus salubre. Elle a également indiqué que le projet a permis de réhabiliter un centre d'alphabétisation et de former de nombreuses femmes, y compris des femmes mariées et âgées, renforçant ainsi leur autonomie et leur participation à la vie économique et sociale de la commune.

Elle a, au nom de la commune, exprimé sa reconnaissance au gouvernement camerounais, à Affaires mondiales Canada et à Plan International Cameroon pour leur accompagnement, estimant que ces actions contribuent durablement à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Un constat partagé par la présidente de l'Association des personnes handicapées de Djingliya Montagne, dans la commune de Koza. Selon elle, le projet READ a favorisé la structuration des personnes vivant avec un handicap et encouragé leur participation aux initiatives communautaires. Elle a également rapporté que les associations de mères ont bénéficié de formations et que les programmes d'alphabétisation ont permis à de nombreuses femmes d'acquérir les compétences de base en lecture et en écriture.

La responsable associative a par ailleurs souligné que la distribution de kits scolaires a facilité le retour de nombreux enfants à l'école. Elle a ajouté que la prise en charge des enseignants contribue aujourd'hui à assurer la continuité des apprentissages dans plusieurs établissements. Au nom des bénéficiaires, elle a adressé ses remerciements au gouvernement camerounais, à Affaires mondiales Canada et à Plan International Cameroon pour leur engagement en faveur des communautés les plus vulnérables.

Les membres du Comité de pilotage ont, pour leur part, formulé plusieurs orientations pour la dernière année du projet. Ils recommandent notamment une meilleure capitalisation des innovations développées sur le terrain, un renforcement du suivi des recommandations, une implication accrue des partenaires de mise en œuvre dans la préparation des sessions du COPIL, ainsi qu'une réflexion approfondie sur la pérennisation des acquis et le plan de sortie du projet.

Intervenant à la clôture des travaux, le directeur pays de Plan International Cameroon, Mohamed Bah, a salué le professionnalisme et l'engagement des équipes déployées sur le terrain. Il a également remercié le gouvernement camerounais pour son accompagnement constant et le gouvernement du Canada, à travers Affaires mondiales Canada, pour son appui financier, soulignant que ce partenariat demeure essentiel à l'atteinte des objectifs du projet.

De son côté, Lisette Elobo a renouvelé les remerciements du gouvernement à Plan International Cameroon pour son rôle de partenaire technique et au gouvernement du Canada pour son soutien financier. La présidente du Comité de pilotage a estimé que les résultats présentés et les retours des bénéficiaires témoignent de l'impact du projet READ sur les communautés. Elle a enfin réaffirmé l'engagement des pouvoirs publics à accompagner les actions visant à garantir la continuité et la pérennisation des acquis du programme.

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