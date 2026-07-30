Cameroun - Mgr Francis Teke Lysinge : le premier évêque de Mamfe est mort

Mgr Francis Teke Lysinge, premier évêque de Mamfe, est décédé à 87 ans. Retour sur la vie et l’héritage de ce bâtisseur de l’Église catholique au Cameroun.

Pionnier de l’Église catholique dans la région du Sud-Ouest camerounais, Mgr Francis Teke Lysinge s’est éteint paisiblement le 29 juillet 2026, laissant derrière lui un diocèse qu’il a fondé et porté pendant vingt-sept ans.

Mgr Francis Teke Lysinge, premier évêque du diocèse de Mamfe, est décédé le mercredi 29 juillet 2026 à 11h30, à l’âge de 87 ans, à l’hôpital St John of God de Mamfe. L’annonce a été faite par l’évêque actuel du diocèse, Mgr Aloysius Abangalo Fondo.

Mais derrière cette dépêche funèbre se cache une vie entière consacrée à Dieu et aux hommes. Soixante années de sacerdoce. Vingt-sept ans d’épiscopat. Un héritage spirituel qui dépasse les frontières du Cameroun.

Une disparition qui plonge l’Église camerounaise dans le deuil

L’annonce de la mort de Mgr Francis Teke Lysinge a provoqué une vive émotion dans toute la province ecclésiastique de Bamenda et au-delà. Clergé, religieux et fidèles se sont rassemblés pour prier pour le repos de l’âme de celui qui fut leur berger pendant près de trois décennies.

Le diocèse de Mamfe, qu’il a contribué à bâtir de ses propres mains, perd aujourd’hui son père fondateur. « Avec une foi ferme en la résurrection des morts, nous confions l’âme de Mgr Francis Teke Lysinge à l’amour miséricordieux de Dieu », a déclaré Mgr Abangalo dans son communiqué.

De la conversion à la vocation : le cheminement d’une vie

Né le 28 décembre 1938 à Muea, près de Buea, dans la région du Sud-Ouest camerounais, Francis Teke Lysinge était le deuxième fils d’une famille protestante de sept enfants. Son père, instituteur, et sa mère, originaire de Buea, lui transmirent très tôt le goût de l’étude et de la foi.

Baptisé sous le nom de « Godwill », il entame sa scolarité à l’école de la mission de Bimbia-Victoria en 1945, avant d’intégrer en 1953 le prestigieux Collège Saint-Joseph de Sasse, à Buea. C’est là, en 1955, qu’il opère un tournant décisif : il se convertit au catholicisme et choisit le nom de « Francis » en l’honneur de saint François Xavier.

Sa vocation sacerdotale le conduit en 1960 au séminaire de Bigard Memorial à Enugu, au Nigeria, où il étudie la philosophie et la théologie. Le 17 avril 1966, il est ordonné prêtre par Mgr Julius Joseph Willem Peeters sur le parvis de la cathédrale Regina Pacis de Buea.

Un pasteur sur les chemins de la foi

Après son ordination, le père Lysinge parcourt le Cameroun. Il dessert les paroisses de Mamfe (1966–1967), la région de Mankon, la paroisse du Sacré-Cœur de Kumba (Fiango), et la mission d’Akwaya.

Son désir de se perfectionner le mène à Rome, où il obtient un diplôme avancé en théologie spirituelle. De retour au Cameroun, il exerce la fonction de directeur spirituel au grand séminaire Saint-Thomas-d’Aquin de Bambui, près de Bamenda, à deux reprises (1975–1979 et 1990–1999). C’est là qu’il forme des générations de prêtres, laissant une empreinte indélébile.

La fondation du diocèse de Mamfe : un défi colossal

Le 9 février 1999, le pape Jean-Paul II le nomme premier évêque du diocèse de Mamfe, nouvellement érigé. La mission est immense : structurer un diocèse naissant, y implanter l’Église catholique, former les vocations, bâtir des écoles et des dispensaires.

Il est consacré évêque le 21 avril 1999 à Mamfe par le cardinal Christian Wiyghan Tumi, alors archevêque de Douala.

Pendant vingt-sept ans, il porte ce diocèse sur ses épaules. Sous son autorité paternelle, le diocèse connaît une croissance remarquable : nouvelles paroisses, multiplication des vocations, développement des institutions catholiques.

« Fiat Voluntas Tua » une vie livrée à la volonté de Dieu

Sa devise épiscopale, « Fiat Voluntas Tua » (« Que ta volonté soit faite »), résume son existence. Homme de prière, il passait de longues heures devant le Saint-Sacrement pour discerner la volonté divine, qu’il accueillait « avec fidélité, courage, simplicité et joie ».

Mgr Abangalo a salué en lui « un serviteur fidèle dont la vie et le ministère ont été guidés par les paroles de la Vierge Marie à l’Annonciation ». Sa sagesse, cultivée par l’étude et la réflexion silencieuse, ainsi que son engagement dans le leadership pastoral, ont marqué des générations de prêtres, de religieux et de laïcs.

L’évêque actuel de Mamfe a également loué « son courage et sa vision manifestés dans son leadership de serviteur et dans ses prises de décision pour le bien du jeune diocèse qui lui avait été confié ».

L’homme derrière la mitre : simplicité et authenticité

Ceux qui l’ont connu se souviennent d’un homme simple, accessible, proche des pauvres. Un témoignage poignant, publié sur Cameroon Intelligence Report, le décrit comme « un homme sans cire » authentique, sans faux-semblant.

On raconte qu’à Bambui, il se déplaçait à vélo pour se rendre au réfectoire, alors que ses confrères privilégiaient la voiture. Les plus démunis s’asseyaient à sa porte, attendant son aide. Il ne se contentait pas de leur donner des biens ; il leur donnait sa personne, blaguait avec eux, riait avec eux, les respectait comme les « plus petits » frères et sœurs du Christ.

« C’était le genre de prêtre que je voulais être », écrit l’auteur du témoignage. « Proche des personnes dans le besoin, ami de ceux qui souffrent de l’injustice et de la pauvreté. Pas seulement quelqu’un qui leur donne des choses, mais quelqu’un qui les comprend, compatit avec eux et les aime pour l’amour du Christ. »

Une retraite bien méritée, une présence discrète mais constante

Le 25 janvier 2014, le pape François accepte sa renonciation pour raison d’âge. Il laisse alors la place à Mgr Andrew Nkea Fuanya, qui lui succède jusqu’en 2019, avant l’arrivée de Mgr Aloysius Abangalo Fondo.

Devenu évêque émérite, Mgr Lysinge continue d’inspirer par sa présence discrète et son humilité.

Les hommages affluent

L’annonce de son décès a suscité une vague d’hommages. Sur les réseaux sociaux, les Camerounais, catholiques ou non, saluent la mémoire d’un homme de Dieu.

Le Dr Albert C. Lysinge, au nom de la famille, a déclaré : « Que le Bon Dieu qu’il a servi avec abnégation ait pitié de son âme et lui prépare une place dans son Royaume. »

Le diocèse a invité tous les prêtres à célébrer la messe et à conduire les fidèles dans la prière pour le repos de son âme, en attendant le programme officiel des funérailles.

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