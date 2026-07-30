Les vendeuses de bière dans les deuils au Cameroun

Au Cameroun, la vente de la bière est devenue une véritable opportunité commerciale lors des cérémonies funèbres voire des funérailles. Profitant de la forte affluence, des commerçants transforment ces rassemblements en des espaces festifs et marchands, ce qui suscite parfois des débats sociétaux entre tradition et respect de la mémoire d'un défunt.

Les deuils, notamment dans les villages et les grandes métropoles du Cameroun , durent plusieurs jours et attirent de nombreux visiteurs.

Les commerçants (es) y installent des structures éphémères (chapiteaux, glacières) pour vendre de la bière et des boissons alcoolisées. Ce commerce permet de répondre à la demande des personnes venues soutenir la famille éplorée, transformant le recueillement en un lieu de sociabilité intense.

Les enjeux économiques

La bière étant un produit central lors des fêtes et événements communautaires au Cameroun, ces commerçants y réalisent des chiffres d'affaires importants. Ils proposent des marques très prisées sur le marché comme la 33 Export, Kadji Biere, Monster, la Castel ou la Guinness, etc.. Ces ventes permettent également de faire vivre des petits marchés occasionnels qui se créent spontanément autour des lieux d'inhumation.

Les tensions et controverses

Cette commercialisation effrénée n'est pas sans provoquer des tensions. Plusieurs citoyens et autorités locales s'indignent de cette dérive, estimant que la transformation des deuils en "bars-restaurants" nuit à la dignité et au recueillement dus aux défunts. Dans certaines localités, des sous-préfets sont même intervenus pour interdire l'installation de débits de boisson à proximité immédiate des lieux de funérailles afin de préserver l'ordre public.

L'on a même vu à Mbankomo, le Sous-préfet de l’arrondissement de Mbankomo dans la région du Centre du Cameroun, Thierry Cosmas Nama,signer le 11 mai 2022 un communiqué interdisant la vente d’alcool lors dans les lieux de deuil. Selon lui, l’activité est honteuse et devrait être stoppée sur tout le territoire du district de Mbankomo.

Jusqu'ici, personne ne respecte ce communiqué. Le deuil est devenu le lieu de prédilection des vendeurs spontanée des boissons

Jules Ongolo, un vendeur spontanée de boissons au lieu des deuils affirme faire des bénéfices de plus de 400 000 frs Cfa. " Je me déplace avec ma voiture chargé et fait ma recette" affirme t-il.

Pour Lylian Ngono, commerçante au marché central de Mbalmayo , " Ma forte recette est acquise quand il y a un deuil"

Quand il y a un deuil au Cameroun, les riverains profitent de l’arrivée des personnes en vue de la cérémonie de requiem pour écouler les marchandises. Les produits échangés sont de plusieurs ordres. Il s’agit des produits agricoles comme le plantain, la banane, le macabo, les bâtons de manioc et d’autres. Mais il s’agit aussi et surtout des boissons alcoolisées.

A cet effet, les vendeurs prennent d’assaut les lieux des obsèques. Pour se faire plus d’argent, ils ramènent les débits de boissons vers les consommateurs. En ville comme en campagne, les mentalités ont ainsi changé et de nouvelles expressions telles « grand deuil », « pleurer le deuil » sont apparues.

Le sous-préfet de l’arrondissement de Mbankomo dans la région du Centre du Cameroun, Thierry Cosmas Nama, a signé le 11 mai 2022 un communiqué interdisant la vente d’alcool lors dans les lieux de deuil. Selon lui, l’activité est honteuse et devrait être stoppée sur tout le territoire du district de Mbankomo.

« J’ai l’honneur de vous réitérer que cette mesure reste en place et vous devez la respecter sérieusement » a-t-il noté dans le communiqué. Le communiqué a également déclaré que ceux qui tenteraient d’aller à l’encontre des mesures seraient exposés aux horreurs des forces de l’ordre.

A noter que c’est la deuxième fois en l’an 2022 que le sous-préfet de Mbankomo signe un communiqué, interdisant la vente d’alcool lors des funérailles. Le premier a été signé le 4 février 2022.

L’arrondissement de Mbankomo n’est pas un cas isolé au Cameroun. En général, la plaie est profonde. Dans un tel contexte, l’on s’interroge sur la mise en œuvre effective d’une telle décision.

En effet, les lieux de deuils se transforment de plus en plus en lieux de fête et de débordements de toute forme. Pendant ces cérémonies funestes, la tristesse tend à laisser la place aux réjouissances. Il suffit de voir la consistance des buffets lors de la collation pour s’en convaincre. De plus, ces rassemblements sont devenus des marchés spontanés.

Les riverains profitent de l’arrivée des personnes en vue de la cérémonie de requiem pour écouler les marchandises. Les produits échangés sont de plusieurs ordres. Il s’agit des produits agricoles comme le plantain, la banane, le macabo, les bâtons de manioc et d’autres. Mais il s’agit aussi et surtout des boissons alcoolisées.

A cet effet, les vendeurs prennent d’assaut les lieux des obsèques. Pour se faire plus d’argent, ils ramènent les débits de boissons vers les consommateurs. En ville comme en campagne, les mentalités ont ainsi changé et de nouvelles expressions telles « grand deuil », « pleurer le deuil » sont apparues.

« Pleurer le deuil » c’est se réunir autour des bouteilles de bière, du vin ou du vin de palme au point de partager un verre. Ceux qui sortent un peu lucides de cette partie arrosée rentrent avec le reste d’alcool. C’est lorsqu’une personne a consommé à satiété qu’elle peut apprécier l’organisation de la cérémonie. Elle peut donc conclure « ces enfants ont bien pleuré leur père (leur mère) ».

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