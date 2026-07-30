Cameroun - Des plateaux de télé aux autels : l’incroyable reconversion de Nadine Patricia Mengue

Nadine Patricia Mengue, ex-présentatrice vedette de la CRTV et Vision 4, abandonne les médias pour devenir apôtre. Retour sur une reconversion spirituelle qui étonne.

Une figure du petit écran tire sa révérence

Pendant plus de vingt ans, son sourire, sa voix et sa diction ont rythmé le quotidien de millions de Camerounais. De « Tube Vision » à « Tam-tam Week-end » sur la CRTV, en passant par le 20 heures de Vision 4, Nadine Patricia Mengue était l’un des visages les plus reconnaissables du paysage audiovisuel camerounais.

Mais l’ancienne présentatrice vedette a décidé de tourner définitivement la page. Selon les révélations de l’activiste Shance Lion, largement relayées sur les réseaux sociaux, Nadine Patricia Mengue a troqué le micro et les plateaux de télévision contre le ministère chrétien. Elle exercerait aujourd’hui en qualité d’apôtre.

« Je m’ennuierais à présenter un programme qui n’est pas la parole de Dieu »

Ce virage spirituel n’est pas totalement inattendu pour ceux qui suivaient ses récentes prises de parole. Dans une interview accordée au magazine Nyanga en novembre 2024, l’ex-présentatrice de Vision 4 s’était déjà confiée sur sa rencontre avec le Seigneur.

« Pour être honnête, je m’ennuierais à présenter un programme qui n’est pas la parole de Dieu », déclarait-elle sans détour.

Une déclaration forte qui annonçait déjà une profonde mutation dans sa trajectoire professionnelle et personnelle.

Un retour au Cameroun marqué par l’amertume

L’ancienne journaliste, qui avait quitté le Cameroun pour s’installer en Europe, était revenue au pays en 2020 avec des intentions patriotiques. Une expérience qu’elle qualifie aujourd’hui d’« amère ».

« Je l’ai regretté d’autant plus que j’avais une vie stable en Europe. Mais ma démarche était patriotique. Voir les couleurs de mon pays briller à l’extérieur était mon leitmotiv », confie-t-elle.

Actuellement en CDI en France, au service communication d’une société dont elle préfère taire le nom, Nadine Patricia Mengue exprime sa reconnaissance envers les prophètes Ferdinand Ekane et Joël Francis Tatu, qu’elle crédite de sa rencontre spirituelle.

Une consécration totale au ministère évangélique

Désormais consacrée à l’évangélisation, elle met son éloquence, sa maîtrise de l’image et son charisme naturel au service d’un message centré sur la foi, la spiritualité, la repentance et la transformation personnelle.

Sur le terrain de la foi, elle dirige des séances de prières intenses, procède à l’imposition des mains pour la guérison des malades et partage sa dévotion avec ferveur.

Un parcours médiatique exceptionnel

Née le 12 mai 1977, Nadine Patricia Mengue a débuté sa carrière à la CRTV au début des années 2000, alors qu’elle était encore lycéenne, avec les émissions « Tube Vision » et « Tam-tam week-end ».

Avec une formation solide acquise à France3 Formation à Paris et auprès du journaliste écrivain français Richard Joffo, elle a gravi les échelons dans le monde des médias. Elle a travaillé à Telesud, Canal 2 International, Direct 8, et a collaboré avec des productions françaises.

Revenu au Cameroun en 2018, elle a rejoint Vision 4, où elle a présenté le journal de 20 heures et occupé les fonctions de sous-directrice de l’antenne TV.

Une prise de conscience et un mea-culpa public

Au plus fort de sa célébrité médiatique, Nadine Patricia Mengue représentait un idéal de beauté pour une génération entière de téléspectatrices. Cette popularité lui avait ouvert les portes de contrats d’égérie avec de grandes marques de produits cosmétiques éclaircissants.

Récemment, dans un élan de vérité et de transparence morale, l’ancienne star de la télévision est revenue publiquement sur cette période de sa vie. Elle a formulé une demande de pardon officielle, reconnaissant avoir, par son statut et ses choix professionnels passés, encouragé et banalisé la pratique de la dépigmentation de la peau.

Une information à confirmer

À ce stade, aucune annonce officielle de l’intéressée ni d’une organisation religieuse ne permet de confirmer formellement qu’elle aurait été consacrée apôtre. Cette information, largement relayée sur les réseaux sociaux, doit donc être considérée avec prudence, dans l’attente d’une confirmation officielle.

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