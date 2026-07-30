Cameroun - Bissi Mag : l'artiste du tube « Simo » n'est plus

Le chanteur camerounais Bissi Mag, auteur du célèbre titre « Simo », est décédé le 29 juillet 2026 à l'Hôpital Général de Douala des suites d'une maladie. La musique camerounaise en deuil.

Le « griot de l'Ouest Cameroun », connu pour son tube planétaire « Simo » et ses engagements culturels, s'est éteint le mercredi 29 juillet 2026 à l'Hôpital Général de Douala, emporté par une maladie. La scène musicale camerounaise perd l'un de ses talents les plus singuliers.

« Yéé Malé… Yéé Talé… » Ces paroles, entonnées par des générations de Camerounais, ne résonneront plus de la même voix. Le mercredi 29 juillet 2026, Bissi Mag, l'auteur du tube culte « Simo », s'est éteint à l'Hôpital Général de Douala. Il avait succombé à une maladie dont la nature exacte n'a pas encore été officiellement communiquée.

Le « griot de l'Ouest Cameroun », comme on aimait le surnommer, laisse derrière lui un héritage musical riche et une empreinte indélébile dans le paysage culturel camerounais. De Nkongsamba, sa ville natale, aux scènes internationales, il aura porté haut les couleurs de la musique traditionnelle revisitée. La nouvelle de sa disparition, relayée en quelques heures sur les réseaux sociaux, a plongé ses fans et le monde artistique dans une profonde tristesse.

De Nkongsamba à la scène nationale : le parcours d'un griot moderne

Originaire de Nkongsamba, dans la région de l'Ouest du Cameroun, Bissi Mag de son vrai nom Dieudonné Nkoum a très tôt baigné dans la richesse des traditions musicales bamiléké. C'est sous l'influence tutélaire du grand Tala André Marie qu'il a développé son art, apprenant à marier les sonorités ancestrales aux rythmes contemporains.

Surnommé le « griot de l'Ouest Cameroun », il s'est imposé comme un passeur de mémoire, un conteur moderne qui utilisait la musique comme un vecteur de transmission culturelle. Ses chansons, souvent en langue locale, célébraient la beauté des traditions, l'hospitalité légendaire et la souveraineté royale des peuples des Grassfields.

« Simo » : le tube qui a marqué toute une génération

C'est avec le titre « Simo » que Bissi Mag a connu une reconnaissance nationale et internationale. Le refrain « Yéé Malé… Yéé Talé… » est devenu un hymne, repris dans les fêtes, les mariages et les rassemblements populaires. La chanson, sortie en single puis incluse dans un album éponyme, a traversé les générations.

L'artiste avait su créer une œuvre intemporelle, ancrée dans la tradition mais accessible à tous. « Simo » reste aujourd'hui l'un des tubes les plus emblématiques de la musique camerounaise, un titre qui continue de faire danser et vibrer des milliers de personnes.

Une œuvre riche et engagée

Au-delà de « Simo », Bissi Mag laisse une discographie variée et engagée. En 2022, il sort « Muto » , un titre qu'il présente comme « une ode à la beauté de nos traditions, nos danses, notre hospitalité légendaire, notre savoir-vivre ». La chanson, en duo avec la talentueuse Lila Carlier, rend hommage au respect de la souveraineté royale des peuples des Grassfields.

La même année, il enchaîne avec « Kuate » , avant de dévoiler en 2023 « Pekuike ? » , en collaboration avec la chanteuse Flora Houang. Dans ce titre, Bissi Mag interpelle l'être humain sur son attitude, son comportement et sa place dans la société, insistant sur la nécessité pour chacun d'assumer ses responsabilités pour le progrès de la communauté.

L'artiste avait également exploré des thèmes sociaux profonds, comme en témoigne la chanson « Un Geste » , dont les paroles évoquent une situation tragique à l'hôpital : « À l'hôpital mon bébé mourant / Quand je supplie on me regarde ». Une œuvre prémonitoire qui résonne aujourd'hui avec une douloureuse ironie.

Un artiste de scène et un passeur de culture

Bissi Mag n'était pas seulement un artiste de studio. Il était aussi un homme de scène, présent sur les grandes scènes camerounaises. Le 4 février 2021, il s'était produit à l'Institut français du Cameroun à Douala, entouré d'artistes de tout bord : la danseuse chorégraphe Lila Carlier, le metteur en scène Wakeu Fogaing, les musiciennes Flora Houang et Sophie Nono.

Il avait également collaboré avec de nombreux artistes, dont Flora Houang avec qui il a travaillé pendant plus de dix ans sur des créations, des arrangements et des spectacles. Sa capacité à fédérer et à créer des passerelles entre les générations et les styles faisait de lui une figure incontournable de la scène culturelle camerounaise.

Une disparition qui plonge la musique camerounaise dans le deuil

L'annonce de son décès, survenue le mercredi 29 juillet 2026 à l'Hôpital Général de Douala, a provoqué une vague d'émotion sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exprimé leur tristesse et leur gratitude envers l'artiste. « Holala... doux repos éternel. Un artiste né meurt jamais », peut-on lire sur Facebook. « Que ton âme repose en paix grand artiste », témoigne un autre fan.

La cause exacte de sa maladie n'a pas encore été officiellement communiquée par sa famille ou ses proches. Les hommages, en revanche, affluent déjà de toute part.

L'héritage d'un « griot » moderne

Ce que Bissi Mag laisse derrière lui, c'est bien plus qu'une discographie. C'est une vision de la musique comme vecteur d'identité, de transmission et de rassemblement. Il fut l'un de ces artistes qui, sans jamais renier ses racines, a su les projeter vers l'avenir.

Son héritage musical, porté par des titres comme « Simo », « Muto » ou « Pekuike ? », continuera de résonner bien au-delà de sa disparition. La musique camerounaise perd aujourd'hui l'un de ses plus fidèles serviteurs. Mais sa voix, elle, ne s'éteindra jamais.

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