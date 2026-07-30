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Axe Douala-Edéa : un bus United Express VIP part en fumée à Missole
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Cameroun - Axe Douala-Edéa : un bus United Express VIP part en fumée à Missole

Un bus United Express VIP a été entièrement calciné à Missole sur l'axe Douala-Edéa. Tous les passagers ont été évacués à temps. Aucune victime.

Un incident qui aurait pu virer au drame

C'est une scène de panique qui s'est jouée ce jeudi 30 juillet 2026 sur la route nationale n°3, au lieu-dit Missole, entre Douala et Edéa. Un bus de la compagnie de transport interurbain United Express VIP a été entièrement consumé par les flammes, laissant derrière lui une carcasse calcinée.

Parti de Douala à 10h30 à destination d'Edéa, le véhicule a rapidement donné des signes inquiétants. Dès l'aéroport de Douala, une odeur de brûlé a alerté les passagers. Mais le chauffeur, cherchant à rassurer son monde, a expliqué qu'il s'agissait simplement des plaquettes de frein neuves.

« C'est les plaquettes neuves », aurait-il déclaré, selon des témoins rapportés par Équinoxe Tv.

L'alerte et la panique

Quelques kilomètres plus tard, à Missole, le drame s'est matérialisé. Un pneu a éclaté, provoquant un départ de feu qui a rapidement gagné l'ensemble du véhicule. La panique s'est emparée des passagers.

Heureusement, le chauffeur et les voyageurs ont eu le réflexe d'évacuer le bus et de sortir tous les bagages avant que les flammes ne ravagent l'habitacle. Un geste qui a permis d'éviter des pertes matérielles supplémentaires.

« Les passagers et le chauffeur ont eu le temps de sortir tous les bagages avant que le bus ne brûle entièrement », confirme le récit de l'incident.

Une intervention des secours

Les sapeurs-pompiers ont été rapidement dépêchés sur les lieux. Mais à leur arrivée, le bus était déjà entièrement calciné. Les images de l'incendie, largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent un véhicule réduit à l'état de carcasse noircie.

La circulation sur la route nationale n°3 a été perturbée pendant plusieurs heures, le temps que les secours sécurisent la zone et que l'épave soit dégagée.

Aucune perte en vie humaine

Le bilan humain est heureusement nul. Aucun passager ni membre de l'équipage n'a été blessé dans l'incendie. Une issue qui aurait pu être bien plus tragique si le feu s'était déclaré alors que le bus roulait à pleine vitesse ou si les passagers n'avaient pas réussi à évacuer à temps.

« Heureusement, aucune perte en vie humaine », souligne le récit de l'incident.

Une question de sécurité

Cet incident relance les questions sur la sécurité des transports interurbains au Cameroun. Les passagers ont signalé une odeur de brûlé dès le début du trajet, un signe qui aurait dû alerter davantage le chauffeur. La promesse que les « plaquettes neuves » étaient la cause de l'odeur s'est révélée être une fausse piste.

Un pneu qui éclate, un départ de feu, un bus qui brûle en quelques minutes : cet enchaînement rapide des événements souligne la vulnérabilité des véhicules de transport en commun face aux incendies.

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#UnitedExpressVIP #Cameroun #Douala #Edéa #SécuritéRoutière

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