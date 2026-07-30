Cameroun - Programme Kribi Boost:le PAK et les transitaires font le point sur les difficultés opérationnelles

Le Port Autonome de Kribi (PAK) a tenu jeudi 30 juillet 2026 à Douala, une session dudit programme, réunissant commissionnaires agréés en douane, transitaires et acconiers autour des difficultés rencontrées dans leurs opérations avec le port en eau profonde.

Habib Iya, chef de la Représentation du PAK à Douala et représentant personnel du directeur général à cette rencontre, explique la finalité de la démarche : « Kribi Boost c’est un cadre de réflexion, un cadre de discussion, un cadre d’échange, là où on adresse de façon spécifique et de façon exclusive les difficultés que ces acteurs peuvent rencontrer. »

Il indique que les échanges ont permis de dégager des pistes concrètes : « Je pense que les discussions ont été assez franches et assez intéressantes et on peut se dire qu’au sorti de cette séance, on a une sorte de roadmap sur les points de friction qui peuvent entacher notre collaboration. »

La session a également été l’occasion de présenter le Système d’Information Portuaire (SIP) et l’application SmartPAK. Habib Iya en détaille les fonctions : « Le SIP, c’est le cerveau de l’exploitation du Port de Kribi et SmartPak, c’est une application qui est accessible de façon gratuite qui permet à tout un chacun sur son smartphone de suivre l’état d’avancement de son conteneur, de sa marchandise. »

André Mbeumo, acconier et administrateur au PAK, revient sur l’impact attendu de ces outils pour les commissionnaires agréés en douane : « Je crois que si ça va comme ils l’envisagent, c’est une facilitation extrêmement importante pour les commissionnaires agréés en douane que nous sommes. »

Il souligne que ces avancées répondent à des lenteurs persistantes constatées sur le terrain : « Ce qu’ils sont en train de mettre en place est une facilitation extrêmement importante. Ça va faire tomber quelques lenteurs que nous rencontrons encore à ce jour. »

De son côté, Laurent Goutard, directeur général de Kribi Conteneurs Terminal (KCT) insiste sur l’utilité de ce type de rencontre pour cerner les problématiques du secteur : « Développer des endroits, des moments de discussion et d’échange sont vraiment importants pour justement bien comprendre les problématiques et adresser les bons sujets. »

Le manager précise l’orientation de KCT dans l’accompagnement du développement portuaire : « Les perspectives, c’est effectivement d’accompagner cette initiative-là. De faire en sorte qu’on puisse donner un service industriel avec la qualité des standards de l’industrie du conteneur. »

Concernant le traitement des sujets soulevés durant la session, il indique : « On va s’y attacher de manière à pouvoir les résoudre, apporter des solutions. Parce que véritablement, c’est bien fondé et donc nous allons travailler avec ça. »

Les difficultés rencontrées par les transitaires, y compris les blocages opérationnels, ont été présentées directement à l’équipe du PAK, qui a répondu point par point aux préoccupations soulevées durant cette session de travail.

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