AFRIQUE :: Motsepe officialise : la CAN passe à 28 équipes :: AFRICA

À un an de l'édition 2027 organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, le président de la CAF Patrice Motsepe a confirmé l'élargissement historique du tournoi à 28 sélections une réforme majeure qui redessine le football continental.

La nouvelle est tombée ce mercredi 22 juillet 2026 à Johannesburg. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football (CAF), a confirmé ce que beaucoup pressentaient : la Coupe d'Afrique des Nations passera de 24 à 28 équipes dès l'édition 2027. « Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN », a-t-il déclaré devant la presse.

Quatre équipes supplémentaires. Sept poules au lieu de six. Un nouveau système de qualification. Une prime doublée pour la CAN féminine. Et un message clair : le football africain change de dimension.

Mais au-delà des chiffres, que signifie vraiment cette réforme pour le continent ? Pour les joueurs, les clubs, les fédérations ? Et surtout : pourquoi maintenant ?

UNE ANNONCE HISTORIQUE À JOHANNESBURG

C'est à Johannesburg, en Afrique du Sud, que Patrice Motsepe a choisi de faire cette annonce. À un an exactement de la CAN 2027, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Le président de la CAF a profité de cette conférence de presse pour faire le point sur plusieurs dossiers majeurs : les performances des sélections africaines lors du Mondial 2026, la préparation des infrastructures pour la CAN 2027, et surtout, l'élargissement du tournoi.

« Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN », a-t-il martelé, mettant fin aux spéculations qui agitaient les milieux du football africain depuis plusieurs mois.

Cette décision s'inscrit dans une série de réformes engagées par Motsepe depuis son arrivée à la tête de la CAF. Après le passage à 24 équipes en 2019 (contre 16 auparavant), la compétition reine du continent franchit un nouveau palier. Et ce n'est pas tout : la CAN se jouera désormais tous les quatre ans à partir de 2028, contre tous les deux ans auparavant.

LE NOUVEAU FORMAT : 7 POULES, 16 QUALIFIÉS

Concrètement, à quoi ressemblera cette CAN à 28 équipes ?

Phase de groupes : Les 28 sélections seront réparties en sept groupes de quatre équipes, contre six groupes auparavant.

Phase finale : Les deux premiers de chaque groupe (soit 14 équipes) seront rejoints par les deux meilleurs troisièmes pour former un tableau final de 16 nations.

C'est un changement significatif par rapport au format actuel, où les quatre meilleurs troisièmes étaient repêchés. Avec ce nouveau système, seuls deux troisièmes sur sept accéderont aux huitièmes de finale une sélection plus drastique qui promet des phases de groupes plus âpres.

La CAF devrait préciser très prochainement les modalités exactes de ce nouveau format.

LES QUALIFICATIONS SUR TROIS FENÊTRES

Autre nouveauté majeure : le calendrier des éliminatoires.

Les qualifications pour la CAN 2027 se dérouleront désormais sur trois fenêtres internationales :

Fenêtre Période Journées 1 21 septembre - 6 octobre 2026 Journées 1 et 2 2 9 - 17 novembre 2026 Journées 3 et 4 3 22 - 30 mars 2027 Journées 5 et 6

Ce nouveau calendrier, plus resserré, impose aux sélections nationales une préparation intensive. Les joueurs évoluant en Europe devront jongler entre les exigences de leurs clubs et les déplacements continentaux.

CAN FÉMININE : LA PRIME DOUBLE

Patrice Motsepe n'a pas oublié le football féminin. Le président de la CAF a annoncé une hausse de 100 % de la prime du vainqueur de la CAN féminine 2026.

L'équipe championne repartira avec 2 millions de dollars, contre 1 million auparavant. La vice-championne empochera 750 000 dollars, le troisième 500 000 dollars et le quatrième 400 000 dollars.

L'enveloppe globale des primes grimpe de 3,475 à 5,8 millions de dollars, soit une augmentation massive de 67 %.

« À travers cet effort financier inédit, la CAF entend inciter directement les fédérations nationales à investir massivement dans la formation et la détection des jeunes joueuses », analyse Sport News Africa.

POURQUOI CETTE RÉFORME MAINTENANT ?

L'élargissement de la CAN à 28 équipes répond à plusieurs logiques.

Sportive : Avec 54 pays membres de la CAF, le format à 24 équipes laissait sur le carreau de nombreuses nations émergentes. À 28, davantage de sélections auront l'opportunité de goûter à la phase finale un puissant moteur de développement pour le football continental.

Économique : Plus d'équipes signifie plus de matchs, plus de droits TV, plus de sponsors. La CAN est le produit d'appel de la CAF, son principal générateur de revenus. L'élargissement renforce son attractivité commerciale.

Politique : Patrice Motsepe, élu en 2021, a promis de moderniser le football africain. Cette réforme est la marque de son mandat, aux côtés d'autres initiatives comme la Ligue des nations africaine.

Mais cette décision n'a pas fait l'unanimité. Certaines voix s'étaient élevées pour critiquer un élargissement jugé précipité, notamment en raison des défis logistiques qu'il implique pour les pays hôtes.

LA CAN 2027 : UN DÉFI LOGISTIQUE

Organiser une CAN à 28 équipes n'est pas une mince affaire.

Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda accueilleront pour la première fois la compétition. Des rumeurs récurrentes faisaient état d'inquiétants retards dans les préparatifs d'infrastructures notamment au Kenya.

Motsepe a tenu à rassurer : « Les gouvernements du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda font preuve d'un engagement exemplaire ».

La CAF a salué « l'engagement exemplaire » des trois pays et a affirmé que l'organisation du tournoi progresse « conformément au calendrier établi ». Les travaux s'accélèrent sur l'ensemble des chantiers prioritaires : modernisation des stades, création de terrains d'entraînement aux normes, mise aux normes des capacités hôtelières, transports, sécurité, réseaux technologiques et moyens de diffusion télévisuelle.

Motsepe s'est montré très confiant : « La CAN en Afrique de l'Est sera un énorme succès. Il y a quelques défis, mais je suis fier du travail que réalisent les chefs d'État ».

LES ENJEUX POUR LES ACTEURS

Pour les joueurs

Plus de compétition signifie plus de sollicitations. Le calendrier international, déjà chargé, va se densifier avec ces nouvelles fenêtres de qualification. Les joueurs évoluant en Europe pourraient voir leur temps de repos réduit.

Pour les clubs

Les clubs européens, qui voient déjà leurs joueurs partir en sélection à intervalles réguliers, devront composer avec des fenêtres internationales supplémentaires. Des tensions sont à prévoir.

Pour les fédérations

L'élargissement est une opportunité : davantage de nations auront une chance de se qualifier. Mais c'est aussi un défi financier et logistique pour les fédérations moins riches.

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LE FOOTBALL AFRICAIN

Avec cette annonce, Patrice Motsepe inscrit son nom dans l'histoire du football africain. Après le passage à 24 équipes, voici le passage à 28. Une évolution qui s'inscrit dans une stratégie plus large de professionnalisation et de croissance du football sur le continent.

La CAN 2027, baptisée « Pamoja 2027 » (« ensemble » en swahili), symbolise cette ambition : rassembler l'Afrique autour de son sport le plus populaire, dans une région de l'Est souvent négligée par les grandes compétitions.

Reste à savoir si le pari sera gagnant. Sur le papier, l'élargissement est prometteur. Sur le terrain, tout reste à prouver.

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