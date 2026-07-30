Cameroun - Biya en Suisse : opération, complications, retour bloqué

Opération des genoux, complications, hospitalisations : Jeune Afrique révèle le vrai état de santé de Paul Biya, absent du Cameroun depuis 53 jours. Franck Biya bloque le retour.

Le 7 juin 2026, Paul Biya quittait Yaoundé pour un « court séjour privé » en Suisse. Cinquante-trois jours plus tard, le président de 93 ans n'est toujours pas rentré. Opération des genoux, complications post-opératoires, nouvelle hospitalisation et divisions au sein du premier cercle : Jeune Afrique lève le voile sur une crise qui fragilise le régime.

Le 7 juin 2026, Paul Biya s'envolait pour Genève en compagnie de la première dame Chantal Biya, du directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo et du vice-amiral Joseph Fouda. Cinquante-trois jours plus tard, le président de 93 ans n'est toujours pas rentré au Cameroun.

Officiellement, il s'agit d'un « court séjour privé en Europe ». Mais derrière ce voile de communication, une tout autre réalité se dessine : opération des genoux, complications post-opératoires, nouvelle hospitalisation et divisions au sein du premier cercle. Le régime camerounais, déjà fragilisé par des décennies de pouvoir sans partage, vacille sur ses fondations.

Du malaise du 20 mai à l'exil médical suisse

Tout commence le 20 mai 2026, lors de la réception donnée au palais de l'Unité à Yaoundé à l'occasion de la fête nationale. Paul Biya est victime d'un malaise un épisode que la présidence s'est empressée de démentir.

C'est dans ce contexte qu'il quitte le Cameroun le 7 juin, direction Genève. À son arrivée, il s'installe d'abord à l'hôtel InterContinental la résidence habituelle de la délégation présidentielle camerounaise dans la cité lémanique. Puis il est admis dans une clinique privée.

La présidence dément catégoriquement toute hospitalisation. Mais Jeune Afrique confirme et va plus loin : le président a subi une opération aux genoux.

Complications post-opératoires et nouvelle hospitalisation

C'est à la suite de cet acte chirurgical que la situation se complique. Des complications post-opératoires apparaissent, entravant les déplacements du chef de l'État. Dans l'incapacité de marcher, Paul Biya est hospitalisé une seconde fois.

Sa condition devient suffisamment préoccupante pour que ses accès soient restreints : il n'a pu recevoir la visite que d'une petite partie de la délégation camerounaise présente en Suisse.

Mais ce n'est pas tout. Jeune Afrique révèle un troisième épisode médical alarmant : autour du 11 juillet, Paul Biya aurait été victime d'un nouveau malaise, nécessitant une prise en charge hospitalière d'urgence.

Une source diplomatique citée sous couvert d'anonymat indique que son état n'est « pas alarmant » mais que le président est « toujours sous traitement médical » et qu'il « commence à se remettre de ses interventions chirurgicales ».

Le Cameroun sans son président : une gouvernance à distance

Pendant ce temps, au Cameroun, l'absence prolongée du chef de l'État interroge. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, affirme que Biya est en bonne santé et « travaille depuis Genève ». Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur, assure que le président suit « méticuleusement les dossiers qui lui sont soumis ».

Mais le ministre du Travail, Grégoire Owona, donne une explication différente : le président serait en « congé annuel », le comparant à un travailleur ordinaire. Des déclarations contradictoires qui alimentent les rumeurs plutôt qu'elles ne les apaisent.

Le député de l'opposition Jean-Michel Nintcheu a appelé le Conseil constitutionnel à constater la vacance du pouvoir. L'UDC estime que « la stabilité d'une République ne peut reposer sur le silence ou les suppositions ». Mamadou Mota, vice-président du CRM, dénonce un « vide institutionnel criant ».

Franck Biya bloque le retour : une bataille de succession en coulisses

La question médicale est une chose. La bataille politique qui se joue autour d'elle en est une autre et c'est peut-être cette bataille-là, plus que l'état de santé lui-même, qui explique pourquoi Paul Biya n'est toujours pas rentré au Cameroun.

Jeune Afrique révèle en exclusivité que le premier cercle présidentiel, réuni à Genève, est profondément divisé sur la question du retour. Et que Franck Biya, le fils du président, est à la tête du camp qui s'y oppose.

Depuis le 28 juillet, les discussions se sont intensifiées. D'un côté, une partie du premier cercle estime qu'un nouveau report fragiliserait davantage l'image du pouvoir. De l'autre, Franck Biya et ses alliés s'opposent à tout voyage précipité. Leur argument : les conditions médicales ne sont pas réunies pour un transport aérien en toute sécurité. Paul Biya ayant subi plusieurs interventions chirurgicales avec complications. Les autorités de l'aéroport de Genève auraient elles-mêmes émis des réserves.

La position de Franck Biya dans ce débat mérite une lecture politique qui dépasse la seule dimension médicale. Il n'est pas seulement le fils du président. Il est, selon les investigations de Jeune Afrique, l'un des principaux prétendants à la succession de Paul Biya soutenu par des barons de la région du Sud.

Une absence record qui relance le débat sur la succession

Le 27 juillet 2026, Paul Biya a franchi un cap symbolique : 50 jours d'absence du Cameroun. Un record depuis son arrivée au pouvoir en 1982. Le 30 juillet, ce sont 53 jours.

Cette absence met en exergue l'un des aspects de la révision constitutionnelle adoptée le 14 avril 2026 : la réintroduction de la fonction de vice-président de la République, disparue depuis l'arrivée au pouvoir de Paul Biya en novembre 1982. Mais aucun vice-président n'a été nommé.

Alors que le président de 93 ans n'a toujours pas nommé de gouvernement depuis son investiture pour un huitième mandat en novembre 2025, les élections législatives et municipales sont attendues début 2027. L'absence prolongée du chef de l'État pourrait perturber le calendrier électoral.

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