CAMEROUN :: Cachets, diplômes, timbres : le marché du faux à Efoulan démantelé :: CAMEROON

À quelques jours des grands concours de la fonction publique et des forces de sécurité, la Première Région de Gendarmerie a démantelé un réseau spécialisé dans la fabrication de faux documents officiels, opérant en plein cœur de Yaoundé, et met en garde les jeunes candidats contre les "appacheurs" qui rodent autour des institutions.

Ils opéraient à l'ombre du Palais de Justice.

À deux pas de la Mairie de Yaoundé 3-Efoulan.

Leurs outils : des cachets contrefaits, des signatures imitées, des diplômes sortis de nulle part.

Leurs cibles : des milliers de jeunes Camerounais, prêts à tout pour décrocher un poste à la fonction publique, à la police, ou dans l'administration.

Le business des faussaires prospérait en plein jour. Jusqu'à ce que les pandores frappent.

Sept suspects sont désormais sous les verrous. Leurs ateliers secrets ont été démantelés. Des centaines de faux documents saisis.

Mais une question demeure : combien de jeunes ont déjà été arnaqués ?

Et surtout : qui sont les commanditaires qui se cachent derrière ce vaste réseau ?

Le coup de filet qui secoue Yaoundé

C'est une opération qui a mobilisé les éléments de la Première Région de Gendarmerie, sous la coordination du Commandant de la région elle-même.

À la manœuvre : le Lieutenant-Colonel PENDA, Chef du Service des Recherches Judiciaires, et le Capitaine NJALONG NAN, Chef du Bureau Suivi et Statistique.

Leur cible : un réseau de faussaires bien organisé, dont les activités criminelles s'étendaient sur plusieurs quartiers de la capitale.

Les arrestations ont eu lieu dans la zone de la Mairie de Yaoundé 3-Efoulan et aux abords du Palais de Justice. Un symbole fort : ces criminels opéraient au cœur des institutions qu'ils prétendaient imiter.

Sept suspects, des centaines de faux documents

Les forces de l'ordre ont mis la main sur sept individus, spécialisés dans la falsification de documents officiels.

Leurs spécialités :

- Faux cachets de plusieurs administrations

- Fausses signatures de responsables publics

- Faux diplômes (actes de naissance, bulletins n°3, diplômes de la Sûreté nationale)

- Faux timbres fiscaux et communaux

- Faux documents attribués à la Sûreté nationale

Des centaines de documents contrefaits ont été saisis, selon les premières informations.

Le timing parfait : les concours comme terrain de chasse

L'opération n'a rien d'un hasard. Elle intervient dans un contexte marqué par le lancement récent des concours de la Fonction Publique, de la Police et d'autres administrations.

Les faussaires profitaient de cette période d'affluence pour "rouler des centaines de jeunes Camerounais", leur vendant de faux diplômes et documents pour postuler aux concours.

Le procédé est simple et cruel : des candidats, souvent désespérés, se tournent vers ces "appacheurs" et autres intermédiaires véreux qui rodent autour des institutions. Ils paient des sommes importantes pour des documents qui, en réalité, n'ont aucune valeur légale.

Résultat : ces jeunes sont éliminés des concours pour usage de faux documents, parfois même poursuivis en justice.

L'ampleur du phénomène : une gangrène nationale

La falsification de documents officiels n'est pas un phénomène isolé au Cameroun.

En 2024, plus de 974 faux diplômes ont été détectés sur un total de 4 981 dossiers examinés dans la fonction publique. 1 312 faux diplômes ont également été repérés lors des recrutements de la même année.

Ce fléau a des conséquences désastreuses :

- Infiltration d'individus non qualifiés dans la fonction publique

- Préjudice économique : des millions de francs CFA perdus en salaires versés à des personnes incompétentes

- Déni de justice pour les jeunes méritants qui voient leur place usurpée

- Affaiblissement des institutions : la confiance des citoyens dans l'administration s'effrite

"Ces activités illicites se déroulaient particulièrement dans un contexte marqué par le lancement récent des concours de la Fonction Publique" , souligne le rapport de la gendarmerie.

La réponse des autorités : un appel à la vigilance

Face à ce fléau, la Gendarmerie Nationale lance un appel solennel aux jeunes Camerounais.

Le message est clair :

"Au lieu de confier leurs dossiers aux 'appacheurs' et autres intermédiaires véreux qui rodent autour des institutions étatiques (Mairies, Sous-préfectures, Services du Gouverneur, Centres des Impôts, Palais de Justice, etc.), rendez-vous directement dans ces services officiels pour signer et authentifier vos documents."

Une démarche simple, expliquent les autorités, qui contribue à :

- Assainir l'environnement administratif

- Préserver l'intégrité des institutions

- Soutenir l'économie nationale en réduisant les pertes liées à la fraude documentaire

L'enquête se poursuit

L'opération de la gendarmerie a permis un premier coup de filet, mais l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices.

Les sept suspects sont actuellement en garde à vue et seront présentés à la justice dans les prochains jours.

La Gendarmerie Nationale, fidèle à sa mission républicaine, reste mobilisée aux côtés des populations pour garantir la sécurité et la légalité sur l'ensemble du territoire.

Perspective : une lutte qui ne fait que commencer

Le démantèlement de ce réseau est une victoire, mais la bataille est loin d'être gagnée.

La falsification de documents est un fléau systémique qui touche toutes les administrations camerounaises. Les faussaires sont de plus en plus sophistiqués, utilisant des technologies avancées pour imiter les documents officiels.

Pour lutter efficacement contre ce phénomène, les autorités devront renforcer :

- Les mécanismes de sécurisation des documents officiels

- Les contrôles lors des recrutements

- Les peines infligées aux faussaires

- La sensibilisation des populations sur les risques de la fraude documentaire

Mais une chose est sûre : la gendarmerie a envoyé un signal fort. Les faussaires ne sont plus à l'abri.

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