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Danemark Vs RD Congo, J-2 : BISSAKA est dans la tanière
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Danemark Vs RD Congo, J-2 : BISSAKA est dans la tanière :: CONGO DEMOCRATIC

Bissaka a rejoint la tanière hier dimanche. Cipenga arrive à Liège ce lundi selon le Team Press Officer du Congo RD. 

Les sélectionneurs des deux nations donneront une conférence de presse d'avant match demain mardi 2 juin à Liège.

Le technicien danois rencontrera la presse à 18 heures 15. 30 minutes plus tard Sébastien Desabre sera face aux hommes de média. 

 

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