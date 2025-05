FRANCE :: DÉCLARATION DU CODE ALERTE SUR UN COMPLOT CONTRE LE MEETING HISTORIQUE DU 31 MAI À PARIS

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’un complot grave, orchestré dans l’ombre par des agents du régime de Yaoundé, a été mis à jour à quelques heures du grand meeting de la diaspora camerounaise avec le Président Maurice Kamto, prévu le 31 mai 2025 à Paris.

Alors que la mobilisation populaire s’intensifie, que les délégations de la diaspora affluent de toute l’Europe et du monde, et que le régime de Yaoundé manifeste une panique visible devant cet événement historique, le CODE a été informé avec consternation qu’une demande concurrente de manifestation a été introduite auprès de la préfecture de Paris par le Général Jean Robert Wanto, dirigeant du CDD et président d’honneur d’une branche dissidente de la BAS-FRANCE.

Cette manœuvre, visant à organiser une manifestation au même endroit, à la même date et aux mêmes horaires que le meeting du Président Kamto à la Place de la République, ne peut être interprétée autrement que comme une tentative de sabotage soigneusement coordonnée, destinée à créer un chaos logistique et médiatique, et à empêcher la tenue paisible de cette rencontre d’unité.

Le CODE dénonce avec la plus grande fermeté cette entreprise de trahison et de manipulation, qui s’inscrit dans une stratégie bien connue du régime Biya : infiltrer, diviser, déstabiliser.

Le comportement du Général Wanto relève d’une complicité directe avec les forces antidémocratiques de Yaoundé. Il ne saurait en aucun cas être perçu comme un acte isolé ou anodin : il s’agit d’un acte de haute trahison envers la lutte du peuple camerounais, au moment où l’unité et discipline sont plus que jamais nécessaires pour défaire le régime de Yaoundé.

Le CODE :

1. Met en garde solennellement tous les agents infiltrés et autres renégats du régime qui cherchent à parasiter les dynamiques de libération nationale.

2. Appelle les forces patriotiques de la diaspora à se désolidariser clairement de toute structure ou individu œuvrant contre le meeting du 31 mai et contre l’intérêt général.

3. Invite les autorités françaises à faire preuve de responsabilité, en évitant de faciliter une provocation qui pourrait conduire à des incidents graves.

4. Réaffirme son soutien total au comité d’organisation du meeting du 31 mai, et à toutes les initiatives pacifiques visant à redonner la parole au peuple camerounais dans le respect de sa souveraineté.

Ce 31 mai 2025, la Diaspora a rendez-vous avec l’histoire.

Aucune machination, aussi basse soit-elle, ne détournera le peuple de son chemin vers la liberté.

Fait à Paris, le 30 mai 2025

Pour le CODE,

Brice Nitcheu, Président



Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp