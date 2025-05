CAMEROUN :: Présidentielle 2025: Le Pr Maurice Kamto, potentiel candidat sous les couleurs du Mcnc :: CAMEROON

Jean Monthé Nkouobité, le président national de ce parti, déclare être réceptif à toute personne qui souhaiterait être investie par sa chapelle politique pour candidater à la magistrature suprême en octobre 2025.

17 heures 46 minutes, ce vendredi 30 mai 2025. Joint au téléphone par la rédaction de camer.be, Jean Monthé Nkouobité, président national du Mouvement citoyen national camerounais(Mcnc), parti ayant acquis 19 sur les 25 sièges du conseil municipal de la commune de Banka à l’issue des élections municipales du 09 février 2020, décroche et répond spontanément : « Mes portes sont ouvertes… » Ce qui implique qu’il est disposé à investir tout candidat qui désire de postuler à la prochaine élection présidentielle d’octobre 2025 sous les couleurs de cette formation politique fondée et dirigée par lui depuis 2007.

Interrogé sur sa volonté à rejoindre l’Alliance politique pour le changement (Apc), la coalition des partis et groupes politiques soutenant la candidature du Pr Maurice Kamto pour l’accession à la magistrature suprême du Cameroun, il n’a pas souhaité en dire plus. « Je ne sais pas ce qui se passe», a-t-il lâché.

Puis, interruption brutale de l’échange téléphonique… Suite à notre insistance, l’ancien député à l’Assemblée nationale de 1997 à 2002 et fondateur de l’Institut privé polyvalent Monthé démoli par le gouvernement camerounais suite à un incident (accidentellement survenu ou déclenché ?) sur son site au quartier Briqueterie à Yaoundé, n’a plus réagi.

Détour stratégique ou volonté de négociation, en position de force, de Jean Monthé qui, lors de l’élection présidentielle d’octobre 2018, avait investi le pasteur Ndifor Afanwi Franklin comme son candidat, parce que représenté au conseil municipal de la commune de Banka suivant l’article 121 du code électoral camerounais.

Un argumentaire déjà brandi par le Pr Moïse Timtchueng, militant du Mrc et agrégé de droit privé et des sciences criminelles. Selon cet enseignant de l’université de Dschang, le Pr Maurice Kamto peut être investir par le Mrc, suivant la théorie du mandat représentatif puisqu’il dispose désormais des élus avec l’arrivée de Me Joseph Lavoisier Tsapy, du syndicaliste Luc Ouandji et autres conseillers municipaux de la commune de Bafoussam Ier.

Cette position a été contestée par des juristes et universitaires proches du système Biya et du parti au pouvoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc)

L’hypothèse de l’investiture du Pr Maurice Kamto par le Mcnc reste donc d’une probabilité très élevée. Elle est approuvée par certains cadres de l’Apc et proches du président national du Mrc, au niveau de Yaoundé. Ceux-ci plaide pour le rapprochement avec Jean Monthé, présenté comme un citoyen intègre aux convictions établies et dont l’engagement antisystème Biya est moins contestable que celui des autres leaders des formations politiques qui offriraient leur investiture au Pr Maurice Kamto.

On attend la bonne nouvelle de Paris

A Bafoussam, la ville natale du professeur l’agrégé de Droit public et de science politique, le professeur Maurice Kamto, une question taraude les esprits des militants et sympathisants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Quelle grande déclaration fera leur leader lors du méga-meeting projeté à la place de la République à Paris, la capitale de la France, le 31 mai 2025 ? Va-t-il confirmer ou infirmer l’hypothèse de son investiture par une formation politique autre que le Mrc ?

Les supputations vont bon train. «Il sera investi par l’Union des mouvements socialistes(Ums) de Pierre Kwemo. La déclaration sera faite à l’issue du congrès de ce parti le 31 mai à Yaoundé », lance un opérateur économique au niveau du lieu-dit- « carrefour le maire », une zone tampon entre les quartiers Banengo et Bamendzi du chef-lieu de la région de l’Ouest. Il soutient cette position en soulignant que le coordonnateur régional de l’Ums, Alain Lélé, un transfuge du Mrc, est suffisamment actif dans le cadre de la mobilisation de 500 personnes qui devraient voyager pour assister à la convention nationale de ce parti socialiste prévue au palais des congrès à Yaoundé le même jour arrêté pour le meeting de Paris. « Je ne suis au courant de rien. Je suis engagé. Je suis en route pour Yaoundé. J’attends de voir ce qui sera débattu et arrêté par les militants de l’Ums réunis en congrès. Je ne peux rien révéler », déclare Alain Lélé.

Loin d’attendre les résolutions du congrès de l’Ums à Yaoundé, Alain Foka Mépé, le secrétaire du bureau de la Fédération départementale du Mrc dans la Mifi est préoccupé par la tenue d’une réunion de son bureau ce 30 mai 2025. Et est aussi séduit par la mobilisation observée du méga-meeting du Pr Maurice Kamto et des leaders de l’Apc à Paris, dont son coordonateur par intérim, le député Jean Michel Nintcheu. Pour lui, il est clair que le Pr Maurice Kamto sera candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025. « Il est important pour nous de prendre des dispositions pour former nos militants à la sécurisation des votes », conclut-il.



