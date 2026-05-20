CAMEROUN :: CONCEPT Armée-Nation : Le 21ème Bafumar s’ouvre au public à Ekondo Titi :: CAMEROON

A Ekondo Titi, dans le département du Ndian, région du Sud-Ouest, le 21ème Bataillon de fusiliers marins (Bafumar) s’ouvre à la population. Pour la toute première fois depuis son implantation dans la zone, cette formation militaire de la Marine nationale a décidé d’organiser des Journées portes ouvertes le vendredi 15 mai 2026.

Cet évènement, placé sous le thème Armée et Nation, a permis aux riverains de visiter les différents stands dressés pour l’occasion à l’intérieur du camp qui abrite le poste de commandement. Les habitants d'Ekondo Titi ont ainsi pu toucher du doigt le savoir-faire et savoir être de ce bataillon.

A travers des exercices de grimpé de corde ou de self-défense, les populations riveraines ont découvert et apprécié l’habileté des militaires en pleine action. Les Journées portes ouvertes ont également donné à voir sur la manipulation de certains équipements, notamment des armes.

Les visiteurs ont pu apprendre davantage sur les métiers de fusiliers marins et des palmeurs de combat : uniformes, formation, champs d’opération... La démonstration de l'escouade cynophile, cette spécificité de la 21ème Compagnie d’appui et d'intervention (CAI), a égayé les habitants d’Ekondo Titi qui sont restés subjugués devant ces chiens formés au pistage, à la détection et à l’attaque.

« C'était la première journée portes ouvertes de la zone. Et compte tenu du contexte, ces journées portes ouvertes étaient axées sur le lien Armée-Nation avec la population. D'autant plus que la population revenait grâce aux différents bilans de la sécurité de cette zone. Et il était question de rappeler à la population que l'armée en général, et la marine nationale en particulier, qui opère dans cette zone, ce n'est pas que les muscles, ce n'est pas que les armes, qu'elle vienne découvrir le savoir-être et le savoir-faire des marins dans cette zone. Un succès, vu qu'il y a eu une grande affluence », explique le Capitaine de Corvette VRY NOME, Commandant du 21ᵉ Bafumar à Ekondo Titi.

La santé et le football étaient également au menu de ces journées portes ouvertes. Le stand santé a enregistré plus de 100 visiteurs qui ont par ailleurs effectué gratuitement des tests de dépistage gratuits du Vih-Sida et du paludisme. Tandis qu’un match de cohésion Armée-Nation a opposé d’un côté une équipe composée de populations locales et de l’autre une équipe composée des forces de défense et de sécurité. Il faut également noter que le stade du 21ᵉ Bafumar est ouvert aux équipes civiles d’Ekondo Titi, qui viennent y jouer ici tous les lundis et samedis.

Plusieurs autres Actions civilo-militaires sont régulièrement menées par le 21ème Bafumar pour renforcer le lien Armée-Nation. Les écoles primaire et maternelle logées au sein du poste de commandement reçoivent régulièrement des appuis en fournitures scolaires, telles les cartables, cahiers, stylos à bille. Des récompenses spéciales sont aussi remises aux meilleurs élèves. Un des objectifs de cette initiative vise à encourager les tout petits à revenir à l’école l’année suivante. Pour pallier l’absence d’énergie électrique dans la zone, le 21ème Bafumar a également réalisé l’électrification de certains villages riverains à l’aide de plaques solaires.

Le 21ᵉ bataillon de fusillés marins est un bataillon appartenant à une plus grande structure qui est la Force des fusillés marins et des palmeurs de combat. Cette force compte 8 bataillons répartis sur l'ensemble du territoire, une compagnie, la compagnie des palmeurs de combat (Copalco) et le Centre d’Entraînement aux Opérations Spéciales Fluviales, Côtières et Lacustres de Lagdo, chargé de l'entraînement et spécialisé dans les opérations spéciales dans les zones lacustres et fluviales.

« Il était question de rappeler à la population que l'armée en général, et la Marine nationale en particulier, qui opère dans cette zone, ce n'est pas que les muscles, ce n'est pas que les armes. Que les populations viennent découvrir le savoir-être et savoir-faire des marins dans cette zone. Un succès, vu qu'il y a eu une grande affluence », a conclu le Capitaine de Corvette VRY NOME.

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