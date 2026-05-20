Rénovation de l'aéroport de Douala : 30 mois de chantier pour transformer le premier hub camerounais :: CAMEROON

La réhabilitation de l'aéroport international de Douala entre dans sa phase opérationnelle. Les travaux d'extension des parkings avions démarrent. L'aérogare suivra avant la fin de l'année. Un programme colossal de 30 mois, conduit en site exploité.

Un projet structurant pour l'Afrique centrale

L'Aéroport de Douala est la première infrastructure aéronautique du Cameroun et l'un des hubs stratégiques d'Afrique centrale. Sa modernisation est pilotée par ADC Aéroports Du Cameroun avec l'appui d'AMPi, Aéroport Marseille Provence ingénierie, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est Olivier Baric, Délégué Afrique d'AMPi, qui coordonne le volet technique depuis Douala.

Les études détaillées du programme de réhabilitation et d'extension de l'aérogare touchent à leur terme. Le cadrage définitif du phasage vient d'être validé lors des réunions du RAP-AID, instance de concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes.

Pourquoi ce projet est critique maintenant

L'infrastructure existante ne répond plus aux standards internationaux de capacité et de confort. La croissance du trafic aérien en Afrique subsaharienne impose une mise à niveau urgente des équipements. Douala, première porte d'entrée économique du Cameroun, concentre les flux passagers, fret et transit régional.

Sans modernisation, le risque est double : dégradation de la compétitivité face aux hubs concurrents de la région, et inadéquation croissante avec les exigences de l'OACI en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires.

Comment s'organise le phasage des travaux

Le programme est structuré en deux lots distincts, conduits en séquence.

Le lot 1 couvre l'extension des parkings avions. L'entreprise CHEC est déjà mobilisée. Première action concrète : déplacement temporaire de la clôture délimitant la zone réservée. Cette mesure préliminaire réduit les contraintes de sûreté aéroportuaire et accélère le rythme d'exécution du chantier.

Le lot 2 concerne l'aérogare proprement dite. La consultation des entreprises sera lancée début juillet. Le démarrage effectif des travaux est attendu avant la fin de l'année, pour une durée totale de 30 mois de chantier.

La contrainte majeure est la continuité d'exploitation. Les travaux se déroulent dans un aéroport en activité permanente. Chaque phase doit être coordonnée pour ne jamais interrompre les opérations aériennes ni compromettre la sécurité des passagers.

L'enjeu est opérationnel. La coordination entre ADC, AMPi et les entreprises de travaux sera déterminante. ADC a déjà engagé un renforcement de ses capacités propres de pilotage pour absorber la complexité du projet. Le moindre défaut de synchronisation entre exploitation et construction peut générer des incidents de sûreté ou des retards en cascade.

Un aérogare réhabilité et étendu à Douala repositionne le Cameroun sur la carte des hubs aériens régionaux. Il améliore l'attractivité pour les compagnies internationales, fluidifie les échanges économiques avec l'Afrique centrale et l'Europe, et renforce la position concurrentielle du pays dans un secteur aérien continental en pleine expansion.

Un modèle de partenariat à suivre

La collaboration entre ADC et AMPi illustre un modèle de transfert d'expertise entre aéroports européens et africains. Marseille Provence Ingénierie apporte un savoir-faire éprouvé sur les chantiers en site exploité. ADC conserve la maîtrise d'ouvrage et renforce ses propres compétences de gestion de projet en parallèle.

La question qui s'ouvre désormais : ce modèle de réhabilitation aéroportuaire conduit en exploitation active peut-il devenir la référence pour les grandes infrastructures d'Afrique centrale confrontées aux mêmes impératifs de modernisation sans interruption de service ?

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