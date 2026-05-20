CAMEROUN :: Concept Armée-Nation : Le 22ème Bafumar rassure à Mundemba :: CAMEROON

S’il y a une activité qui rassemble du beau monde et fait vibrer à Mundemba, c’est bien le football. Les populations ne manquent pas l’occasion de se retrouver pour partager ces moments de passion et d’effervescence. Le 22ème Bataillon de fusiliers marins (Bafumar) établi dans cette commune du département du Ndian, région du Sud-Ouest, l’a bien compris. A côté de sa mission de surveillance et de défense, cette composante de la Force des fusiliers marins et palmeurs de combat (Forfumapco) participe activement à la vie sociale et sportive de Mundemba.

A côté du sport roi, les autres disciplines sportives ne sont pas en reste. Le 22ème Bafumar et l’association Mundemba Veteran Volley Ball Club sont engagés à cet effet dans la construction d’un terrain de volley-ball, au bénéfice de la population locale. La livraison du chantier conduit par les militaires est prévue pour le mois de juin 2026.

« Nous sommes là pour la construction du nouveau terrain de volley-ball de Mundemba, avec la contribution entière du 22e Bafumar. Nous saluons aussi les efforts qu’ils font pour ramener la paix a Mundemba et permettre aux populations de vivre en paix. Il y a de cela quelques années, ce n’était pas possible d’avoir des actions comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd’hui. On voit que tout revient à la normale, grâce au travail des militaires avec l’implication de la population. Le Bafumar nous aide aussi en matière de santé. Leur infirmerie est ouverte au public. Ils nous transportent souvent avec leurs embarcations. Et les vivres qu’ils remmènent servent aussi à la population. Et plusieurs hommes en tenue ont trouvé leurs épouses ici à Mundemba », confie coordonnateur du Mundemba Veteran Volley Ball Club, Portals Nji Fonguh.

Le 22ème Bafumar qui renforce au quotidien le lien Armée-Nation à Mundemba à travers des Actions Civilo-Militaires (ACM) continue cependant de rester vigilant et prêt au combat dans cette zone sensible. A l’approche de la fête de l’unité nationale, des patrouilles pédestres et motorisées se multiplient. Certaines de ces patrouilles de reconnaissance s’effectuent de nuit. Les militaires se déploient parfois sur près de 8 km et sillonnent les points stratégiques de la localité : les établissements scolaires et grands carrefours en priorité. Ce 14 mai 2026, la patrouille pédestre nocturne a mis le cap sur le lycée technique de Mundemba, le carrefour Mukangue et d’autres points de la ville.

« Même si aucune incursion ou incident majeur n’a été reporté ce dernier trimestre, le 22ème Bafumar de Mundemba reste fidèle aux entrainements. Les exercices physiques comme le cross matinal, le grimpé de corde ou des simulations d’opérations de libération d’otages en condition réelle maintiennent les militaires en bonnes conditions physiques et prêts à intervenir. Un parcours d’obstacles aménagé en forêt permet aussi aux militaires de s’imprégner des réalités de leur zone d’action qui présente un relief accidenté. », explique le lieutenant de vaisseau Alemju Tendong Louis, responsable logistique 22e Bafumar.

A Mundemba, ce bataillon se concentre sur ses missions opérationnelles et de service publique. « Le Bafumar est une formation évoluant au sein de la Force des fusiliers marins et palmeurs de combat (Forfumapco). Pour les missions opérationnelles, il s'agit essentiellement de la surveillance, de la défense des espaces maritimes du pays. Nous avons également la protection des installations sensibles qui sont situées sur le littoral. Nous avons la surveillance des fleuves, des lacs. Nous apportons également un soutien aux autres forces engagées dans notre zone de responsabilité. En ce qui concerne les missions de services publics, c'est essentiellement l'appui, la collaboration avec les autres départements ministériels qui évoluent dans la zone de responsabilité du 22ᵉ BAFUMAR. », précise le Commandant du 22ème Bafumar, Capitaine de Corvette Ngah Ndzana Muriel.

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