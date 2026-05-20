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Certificat médical à Zoétélé : mort accidentelle, mais un couple lynché par la haine tribale
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CAMEROUN :: Certificat médical à Zoétélé : mort accidentelle, mais un couple lynché par la haine tribale :: CAMEROON

À Zoétélé, localité de la région du Sud au Cameroun, un certificat de genre de mort a été établi par l’Hôpital de District. La mention est claire : « mort accidentelle ». Pourtant, avant même la publication de ce document officiel, une famille a été détruite.

Ce que dit le document officiel de l’hôpital

L’affaire remonte aux jours précédant l’établissement du certificat. Un décès survient. Les causes restent à déterminer. L’hôpital rend son avis médical : accident. Aucune mention d’homicide volontaire, aucune implication criminelle établie.

Mais la rumeur a déjà fait son chemin. Des haineux tribalistes désignent rapidement un couple originaire de l'Ouest comme responsable. L’accusation repose sur zéro preuve. La seule motivation est l’appartenance ethnique présumée des suspects.

La  vindicte populaire

La vindicte populaire se définit comme une forme de justice extrajudiciaire exercée par une foule en colère. Elle contourne les tribunaux, ignore les preuves et s’alimente de peurs ancestrales. À Zoétélé, cette mécanique s’est déclenchée en quelques heures.

Le couple visé a vu ses biens détruits. Maison, commerce, matériel. Tout a été saccagé. Sous la menace directe, ils ont été contraints de fuir. Leur seul tort : appartenir à une communauté ethnique différente de celle majoritaire dans la zone.

Le certificat médical est arrivé après les violences. Trop tard. La précipitation et les amalgames avaient déjà fait leurs dégâts. Le document officiel contredit pourtant frontalement les accusations.

Les causes du déchaînement ethnique

Pourquoi une foule réagit-elle avant même de connaître les faits ? Les experts en conflits communautaires identifient plusieurs facteurs. D’abord, un climat de méfiance entre groupes ethniques historiquement compétiteurs pour les ressources. Ensuite, des réseaux de rumeurs non vérifiées circulant via les groupes WhatsApp et les télévisions locales. Enfin, l’absence de réponse judiciaire rapide qui laisse le vide comblé par l’émotion collective.

Le tribalisme agit comme un carburant. Il transforme un accident anonyme en crime ethnique. Il désigne des boucs émissaires sans enquête. Il légitime la destruction de biens au nom d’une vengeance dite « populaire ».

Conséquences immédiates et structurelles pour le Cameroun

Cette affaire va accentuer les tensions interethniques dans la région du Sud. Des familles originaires de l'Ouest pourraient quitter Zoétélé et ses environs. Les déplacés internes augmenteront. Les autorités locales risquent des pressions pour ouvrir des enquêtes contre les auteurs des destructions.

Le Cameroun fait face à un choix de société. La haine ethnique non sanctionnée produit un précédent dangereux. Sans poursuites judiciaires contre les émeutiers, chaque futur accident pourra déclencher des pogroms. La crédibilité de l’État de droit s’effondre. Les investisseurs et les organisations internationales intègrent déjà ces indicateurs de stabilité.

Une question pour chaque citoyen camerounais

Comment distinguer un accident d’un crime sans attendre un certificat médical officiel ? La réponse est simple : on ne le peut pas. Pourtant, à Zoétélé, la foule a jugé, condamné et exécuté la sanction avant même que l’hôpital ne rende son avis. Combien d’autres familles dormiront ce soir avec la peur qu’une rumeur ne les force à tout abandonner ?

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