AFRIQUE :: Il a envoyé des millions à sa femme à Dubaï pendant 8 ans, elle a tout volé avec un faux enfant :: AFRICA

Près de 300 000 travailleurs migrants quittent chaque année leur foyer pour le Golfe. L’un d’eux, agent de sécurité à Dubaï, a envoyé l’équivalent de millions pendant huit ans. À son retour, plus rien n’existait.

Un exil économique choisi après le mariage

L’homme, aujourd’hui âgé de 45 ans, est orphelin. Il a épousé sa femme il y a neuf ans. Elle était alors enceinte de leur fille, aujourd’hui âgée de huit ans. Il est parti à Dubaï juste après la cérémonie.

Avant son départ, il a laissé à sa femme une petite boutique et un capital de départ. Son petit frère vivait avec eux. Il lui a demandé d’aider sa femme à gérer le commerce. Pendant huit ans, l’agent de sécurité à Dubaï a envoyé de l’argent chaque mois.

La confiance à distance comme seul outil de gestion

Il finançait presque toutes les dépenses du foyer. Il envoyait aussi de l’argent à son frère pour qu’il retourne à l’école. Sa femme lui a rapporté que l’argent avait été gaspillé en cigarettes et en femmes. L’agent de sécurité à Dubaï a alors cessé d’aider son frère.

En revanche, sa confiance en son épouse est restée totale. Elle lui a proposé d’acheter un terrain à son nom. Elle lui a envoyé des documents officiels. Il a commencé à transférer des sommes importantes pour la construction d’une maison.

Des preuves falsifiées pendant près d’une décennie

Pendant huit ans, elle l’a tenu informé par messages et photos. La maison avançait bien, disait-elle. Peu avant son retour, elle lui a annoncé que la construction était terminée. Puis elle s’est plainte de problèmes de plomberie. Il a encore envoyé de l’argent.

L’agent de sécurité à Dubaï a annoncé sa date de retour. Personne ne l’attendait à l’aéroport. Dans l’ancienne maison familiale, il n’a trouvé qu’une lettre. Sa femme lui demandait de ne pas la chercher. Elle ajoutait que leur fille n’était pas de lui. Elle était partie dans un autre pays avec le vrai père.

La fraude documentaire comme mécanisme d’absorption financière

Sur le terrain censé être à son nom, il n’a découvert aucune maison. Les documents étaient faux. Il a perdu huit années de salaire, sa femme, sa fille biologique fictive et sa maison virtuelle. Son petit frère erre aujourd’hui dans les rues, détruit par de mauvaises fréquentations.

Le mécanisme repose sur une asymétrie d’information totale. L’expatrié ne peut vérifier ni l’achat foncier, ni l’état de la construction, ni la fidélité de son conjoint. Les transferts d’argent deviennent un flux unidirectionnel sans contrepartie vérifiable. La fraude documentaire – faux actes de propriété, fausses photos – complète le dispositif.

Les travailleurs migrants

Ce cas va amplifier la méfiance parmi les travailleurs migrants à Dubaï et dans le Golfe. Les plateformes d’envoi de fonds pourraient voir émerger des services de vérification tiers. Les associations d’aide aux expatriés signalent déjà une hausse des demandes liées à des sacrifices financiers non contrôlés.

Des solutions technologiques pourraient réduire ces risques. La blockchain appliquée aux achats fonciers, la signature numérique des actes, ou des agences de confiance mandatées sur place. Mais sans protection juridique transfrontalière, les agents de sécurité et autres profils précaires restent vulnérables.

Une question pour les expatriés et leurs familles

Cet homme pleure depuis six jours. Il a 45 ans, plus d’argent, plus de femme, plus d’enfant. Son frère vit dans la rue. La question n’est pas seulement celle de la confiance conjugale. C’est celle du dispositif que les travailleurs migrants doivent exiger avant de quitter leur pays. À qui montrer les documents ? Comment certifier une construction à distance ? Le sacrifice financier peut-il se protéger sans détruire le lien familial ?

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