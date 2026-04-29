CAMEROUN :: Réaction de la Comicodi suite au décès du ministre du commerce du Bangladesh :: CAMEROON

Selon des informations rapportées le 28 avril 2026, Mahbubur Rahman, ministre du Commerce du Bangladesh, est décédé le 17 avril 2026 à l'âge de 58 ans. Le ministre aurait contracté la maladie lors d'un déplacement officiel à Yaoundé, au Cameroun, du 26 au 29 mars 2026, où il participait à une conférence de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), regrette amèrement, la présentation tendancieuse faite sur les réseaux sociaux, avec pour orientation évidente de présenter le Cameroun comme une sorte de "souillure et de foyer dangereux de maladies mortelles". Sans qu’il soit besoin de porter atteinte à la mémoire de l’illustre disparu, il est opportun de rappeler que les voyageurs fréquents, quels que soient les pays qu’ils visitent, prennent des dispositions sanitaires usuelles, et s’entourent des précautions personnelles d’hygiène de raison, affirme t-elle

L'intégralité du texte de la Comicodi en dessous

Déclaration solennelle relative au décès du ministre du commerce du Bangladesh et la responsabilité de la presse nationale

Le 17 avril 2026, monsieur Mahbubur Rahman, ministre du commerce de l’Etat du Bangladesh, qui venait à peine de rentrer de la 14ème conférence de l’Organisation mondiale du commerce tenue à Yaoundé, est décédé des « suites d’un paludisme cérébral ». Cette mort nous met tous dans la peine, la communauté diplomatique, la communauté nationale, les partenaires publics et privés à travers le monde, et l’opinion publique. C’est un événement des plus malheureux qui mérite une compassion et une solidarité exceptionnelle à l’endroit de son pays, sa famille et l’ensemble de ses relations personnelles. Le gouvernement camerounais, n’a pas manqué d’exprimer sa compassion et sa solidarité, dans un message de condoléances entouré du protocole diplomatique le plus élaboré et le plus approprié. Je note pour le regretter amèrement, la présentation tendancieuse faite sur les réseaux sociaux, avec pour orientation évidente de présenter notre pays comme une sorte de souillure et de foyer dangereux de maladies mortelles. Sans qu’il soit besoin de porter atteinte à la mémoire de l’illustre disparu, il est opportun de rappeler que les voyageurs fréquents, quels que soient les pays qu’ils visitent, prennent des dispositions sanitaires usuelles, et s’entourent des précautions personnelles d’hygiène de raison. Par ailleurs, s’agissant des événements internationaux de grande ampleur, les pays hôtes prennent des dispositions connues, certifiées et consacrées selon les normes prescrites par l’organisation mondiale de la santé. S’agissant de la conférence de l’OMC, et sans qu’il soit besoin d’aller chercher loin, je suis témoin oculaire de la logistique massive, qualitative et très sérieuse qu’avait déployé les autorités camerounaises pour la circonstance. Le Ministre de la santé l’a rappelé avec un maximum de précisions et de détails, ce qui nous honore concrètement. En tout état de cause, il convient de recommander encore et encore, aux médias souvent pressés de véhiculer et d’amplifier tout ce qui dénigre leur pays et met les responsables en difficulté, que la pratique n’est pas élégante, pas honnête, pas acceptable. Je ne demande pas de protéger ou de défendre l’image du pays à tout prix, je plaide simplement la diligence et l’honnêteté quand c’est nécessaire voire professionnel. Les médias locaux ne sauraient se muer en relais des histoires non fondées qui portent atteinte à l’image, la crédibilité et les intérêts nationaux du pays. Nous ne découvrons pas seulement aujourd’hui que le paludisme tue, partout, et dans plusieurs pays. C’est au contraire, une maladie de mieux en mieux maîtrisée au Cameroun. La sortie du Ministre de la santé est salutaire et n’a plus besoin de polémiques. Le regretté ministre n’est pas mort d’intoxication alimentaire ou d’accident sur la voie publique à Yaoundé, il est mort, malheureusement d’une maladie qui ôte la vie, même parfois en dépit des précautions et des vaccins. Il venait d’ailleurs d’un pays où cette maladie sévit avec ravage et grandeur. Un virus peut d’ailleurs sommeiller longtemps dans le corps avant de se réveiller brutalement à n’importe quel moment et n’importe où, selon la fragilité de l’organisme, la fatigue, le stress, la mauvaise alimentation … etc. Paix à son âme. Yaoundé, le 29 avril 2026

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